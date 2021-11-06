Muğla'da tüfekle köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişiyi yaraladı

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı, farklı şehirlerde görevlendirmek üzere 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Adayların 15-24 Kasım tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nınkonuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, istihdam edilecek gelir uzman yardımcıları, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine atanacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.BAŞVURULAR 15-24 KASIM TARİHLERİ ARASINDABaşvurular, 15 Kasım-24 Kasım tarihlerinde, "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.