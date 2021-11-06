Muğla'da tüfekle köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişiyi yaraladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Kasım 2021 14:15
Yahşi Mahallesi sahilinde motosikletiyle ilerleyen M.E, kendisine havlayan köpeğe tüfekle ateş etti.
Yoldan seken saçmaların isabet ettiği kafedeki 3 kişi ile köpek yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Köpek ise çevredeki bir veterinere götürüldü.
Şüpheli, gözaltına alındı.