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'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan dev tesisin ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Kasım 2021 14:37
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'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ilısu Projesi'ni önümüze çıkarılan nice engellere rağmen tamamladık"

Ilısu Projesi'ni engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını unutmadık, unutmayacağız. Ilısu Projesi'ni önümüze çıkarılan nice engellere rağmen tamamladık. Bu proje yeminli düşmanlara da verilmiş en güzel cevaptır.

"Kuraklık tehdidi yaşanılan dönemde bu proje çok anlamlı"

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES ülkemize 3 milyar liralık fayda sağlayacaktır. Dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu şu dönemde bu projenin çok anlamlı ve önemli olduğuna inanıyorum.

"Nüfusun artmasına karşılık yağış miktarı değişmemiştir"

Ülkemizin su kaynaklarının bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur. Su bu yüzyılın en stratetik ve en değerli kaynağıdır. Dünyada son 60 yılda 3 milyardan 8 milyara çıkan nüfusa karşılık yağış miktarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sel, orman yangını gibi afetler sıklaşmaktadır. Mevcut su kaynaklarının yüzde 70'ten fazlası tarımda yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durumun gıda üretimine de yansıyacağı anlamına geliyor.

"Su kaynaklarını verimli kullanmak mecburiyet haline gelmiştir"

Türkiye, su zengini bir ülke değildir. İklim değişikliği, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üstündeki baskı giderek artıyor. Geçmişte petrol için verilen mücadelenin önümüzdeki dönemde su kaynakları için yaşanacağı anlaşılıyor. Suı kaynaklarımızı verimli kullanmak artık bir tercih değil, mecburiyet haline gelmiştir.

"Su ile ilgili kısa, orta ve uzun yol haritamızı oluşturduk"

Şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu tesisini hizmete açtık. Amacımız her vatandaşın temiz suya ulaşmasını sağlamak. Sel baskınlarına karşı 5 bin 140 taşkın koruma tesisini hizmete sunduk. Su ile ilgili yaptığımız Şura'da kısa, orta ve uzun vadeli plan oluşturarak yol haritamızı oluşturduk.

#su# şura# plan# erdoğan
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