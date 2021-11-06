1 kilo altın ile yakalandığı iddia edilen bürokrat görevden alındı

Bazı bakanlıklarda birkaç hafta önce yapılan atamalar ve görevden almalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınladı. Eski İçişleri Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın kardeşi Atıf Ala, MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinden alındı. Ala'nın yerine Metin Çakır atandı.

Adana'da ihalelerde yolsuzluk yaparak devleti dolandırdığı ortaya çıkan Adana Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, görevden alındı. Durgun'dan boşalan yere Yaşar Koçak atandı.

Veysel Durgun operasyon günü durumdan şüphelenen Veysel Durgun'un Muş'a gitmek üzere yola çıktığı ve polis ekiplerince otoyolda yakalanmıştı. Durgun'un otomobilinde yapılan aramada ise müteahhitlerden topladığı değerlendirilen ziynet eşyalarıyla birlikte yaklaşık 1 kilo altın ele geçirilmişti.

Ayrıca kararnameyle çok sayıda ilin milli eğitim müdürü de görevden alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirlemiş ve ardından operasyon yapmıştı.