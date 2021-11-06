Metropolü bıraktı, hayatını Kazdağlarına kurdu

Bu meslek lisesi, fabrikaların eleman talebine yetişemiyor
Bu meslek lisesi, fabrikaların eleman talebine yetişemiyor
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
'Gençler yaşanan ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsin'
'Gençler yaşanan ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsin'
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' sözlerine yanıt
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' sözlerine yanıt
Türkiye'nin Otomobili TOGG için test süreçleri devam ediyor
Türkiye'nin Otomobili TOGG için test süreçleri devam ediyor
1 kilo altın ile yakalandığı iddia edilen bürokrat görevden alındı
1 kilo altın ile yakalandığı iddia edilen bürokrat görevden alındı
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'
'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'
Başkent ulaşımına 'elektrikli bisiklet kiralama sistemi' geliyor
Başkent ulaşımına 'elektrikli bisiklet kiralama sistemi' geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu ve Mansur Yavaş' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu ve Mansur Yavaş' açıklaması
Eczacılar Birliği uyardı: Piyasada pek çok ilaç bulunmuyor
Eczacılar Birliği uyardı: Piyasada pek çok ilaç bulunmuyor
Bilim Kurulu Üyesinden Kovid hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesinden Kovid hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
İYİ Partili Lütfü Türkkan basın açıklaması yapacak
İYİ Partili Lütfü Türkkan basın açıklaması yapacak
Akrabalarını işe alan Belediye Başkanı: Yoksul akrabam olamaz mı?
Akrabalarını işe alan Belediye Başkanı: Yoksul akrabam olamaz mı?
Ders kitapları ve eğitim araçlarının inceleme kriteri güncellendi
Ders kitapları ve eğitim araçlarının inceleme kriteri güncellendi
Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
EYT'de 2 veya 3 yıllık bir avantaj sağlanabilir
EYT'de 2 veya 3 yıllık bir avantaj sağlanabilir
Uzaya gidecek ilk Türk, bilim insanı olacak
Uzaya gidecek ilk Türk, bilim insanı olacak
Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu
Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu
Ankara Metrosu'nda yenileme çalışması: Hat iki gün kapatılacak
Ankara Metrosu'nda yenileme çalışması: Hat iki gün kapatılacak
Müfredata 'koruyucu aile' eklenecek
Müfredata 'koruyucu aile' eklenecek
Lütfü Türkkan, şehit ailesi yerine Akşener'den özür diledi
Lütfü Türkkan, şehit ailesi yerine Akşener'den özür diledi
İcra ile çocuk teslimi bitiyor. Komisyonda kabul edildi
İcra ile çocuk teslimi bitiyor. Komisyonda kabul edildi
İYİ Partili Vekilin küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu
İYİ Partili Vekilin küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu
Süper Lig maçında inanılmaz hata! Futbolcular duştan sahaya çağrıldı
Süper Lig maçında inanılmaz hata! Futbolcular duştan sahaya çağrıldı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'seçim' açıklaması: Ufukta sandık gözüktü
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'seçim' açıklaması: Ufukta sandık gözüktü
Bakan Bilgin: 3600 vaat olmaktan çıktı
Bakan Bilgin: 3600 vaat olmaktan çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
EPGİS Başkanı: Eşel mobilde tüm limitler kullanıldı
EPGİS Başkanı: Eşel mobilde tüm limitler kullanıldı
İYİ Partili Vekilin şehit yakınına küfür etmesi büyük tepki topladı
İYİ Partili Vekilin şehit yakınına küfür etmesi büyük tepki topladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Metropolü bıraktı, hayatını Kazdağlarına kurdu

İstanbul'daki iş hayatını sonlandırarak metropol yaşamdan tamamen kendini soyutlayan 50 yaşındaki Ahmet Tarık Taşdelen, Kazdağları'na yerleşti. Ormanın içinde yalnız yaşamaya başlayan Taşdelen, hem yaşantısı hem de gerçekleştirdiği ağaçlandırma projesi ile büyük takdir topluyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Kasım 2021 18:05
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul'da Bilgisayar Mühendisliği yapan ve yaşadığı metropol hayatından kurtulmak isteyen Ahmet Tarık Taşdelen, Balıkesir'in Havran ilçesine 30 kilometre mesafedeki Kazdağları'nda, herkesten uzak bir şekilde yaşamanı sürdürmeye başladı. 30 metrekarelik inşa ettiği kulübesinde mutlu bir şekilde yaşamını sürdüren Taşdelen, tüm gıdalarını da organik bir şekilde yetiştiriyor ve kullandığı kaşıkları da kendisi oyarak yapıyor. 55 dönümlük arazide kendisine yaşam alanı oluşturan Ahmet Tarık Taşdelen, bir alan oluşturarak şehitler için ve kendisine sosyal medyadan gelen taleplerle yüzlerce fidan dikti. Sosyal medyada bağımsız dağ adamı ismiyle yaptığı yayınlarda, takipçilerinden gelen istekleri kırmayarak fidan dikmeye başlayan Taşdelen, bu projeyi büyüterek hem yanan Kazdağları'nı ağaçlandıracağını hem de diktiği fidanlarla insanlara umut olacağını söyledi. 4 yıldan bu yana Kazdağları'nda yaşayan Taşdelen'i sosyal medyadaki takipçileri de zaman zaman ziyaret ederek misafiri oluyor.

İstanbul'da özel bir şirkette Bilgisayar Mühendisliği yapan ve bir anda yaşadığı hayattan kaçarak doğal yaşamı tercih ettiğini söyleyen Taşdelen, "İstanbul'da iken inanılmaz bir iş yaşamı, inanılmaz bir gürültü, inanılmaz bir trafik var. Her taraf beton ve hiç durmadan koşuyorsunuz. Her tarafa geç kalmışlık duygusu yaşıyordum. İhtiyacımız olmayan şeyler için ömrümüzü harcadık durduk bugüne kadar. Ben artık daha fazla özgür olmak istedim, daha fazla bağımsız olmak istedim, daha fazla doğayla iç içe olmak, daha fazla sağlıklı olmak, daha çok yeşil, daha çok temiz hava, daha az stres ve daha beton görmek istedim. Sonuçta da yönümü bu tarafa çevirerek Kazdağları'na kaçtım diyebilirim" şeklinde konuştu.

4 yıldan bu yana Kazdağları'nda yalnız yaşayan Taşdelen, yediği bir çok ürünü de kendisi yetiştiriyor. Ekmeğini yapmak için buğday üretimine kadar bir çok gıda sorununu çözdüğünü söyleyen Taşdelen, "Hayvanlarım var, hayvanlarımın yiyeceklerini de burada üretiyorum. Hayvanlarımdan aldığım sütle yoğurdumu, peynirimi ve yağımı üretiyorum. Zeytin ağaçlarımdan zeytinyağımı üretiyorum. Tarladan zaten domates, biber ve patlıcanı üretiyorum. Ve bunları eski kadim insanların saklama yöntemleriyle kurutarak, turşusunu yaparak veya konserve yaparak ama onlardan tek farkı derin dondurucu da saklayarak bütün ihtiyaçlarımı burada üretiyorum ve tüketiyorum" dedi.

Elektrik ihtiyacını da güneş panelleriyle çözdüğünü söyleyen Ahmet Tarık Taşdelen, "Elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretiyorum yani güneş enerjisi kullanıyorum. Güneş enerjisi panellerim var. Ve aynı zamanda suyu kullanıyorum, bir tane küçük su tribünüm var. Ve rüzgarı kullanıyorum hibrit bir yapım var burada. İnternet bağlantım da var. Arazinin tepesinde bir yerde cep telefonu çekiyor. Orada bir cep telefonu üzerinden çalışan internet sistemi kurdum. Wireless ile dağıtıyorum interneti. Telefon çekmese bile ailemle, sevdiklerimle ve dostlarımla internet üzerinden iletişimi geçebiliyorum. Çocuklarım özellikle yaz tatilinde buradalar. Çok seviyorlar burayı. Her birinin kedisi, köpeği ve hayvanları var. Şehirde sahip olamadıkları şeylere burada sahip oluyorlar. Ve dolayısı ile çok seviyorlar burayı. Sonra sosyal medyadan arkadaşlarım, dostlarım zaman zaman ziyarete gelip burada kamp yapıyorlar. Yani sık sık ziyaretçim oluyor" şeklinde konuştu.

"Kazdağları için herkes konuştu, biz de bir şey yapalım dedik"

Geçtiğimiz yaz döneminde Kazdağları'nda meydana gelen yangınlardan çok etkilendiğini ve sosyal medyada herkesin bu konuyu konuştuğunu söyleyen Taşdelen, "Biz konuşmaktan öte bir şey yapalım dedik. Bir hafta sonra herkes çocuğunu alsın bir fidan diksin diye düşündük. En azından çocuğuna bir fidan diksin, bir ağacın nasıl yetiştiğini ve doğa bilincini versin istedik. Ben de bir fidan diktim ve bunu sosyal medyada paylaştım. Bu paylaşımın altına bir arkadaşımız yorum yaparak 'benim dünya üzerimde dikili bir ağacım bile yok' diye yorumda bulunmuş. Bu bana dokundu açıkçası. Onun için bir fidan diktim bende. Önüne de bir tabela koyup o arkadaşımızın ismini yazdım. Bu görüntü çok paylaşıldı ve insanların çok hoşuna gitti.

Bir sürü insan kaybettikleri yakınları için, Türk Şehitleri için, Azerbaycan şehitleri için, ağır hasta olan insanlar hayata tutunacak bir dalımız olsun, bize de bir fidan dikin diye isteklerde bulunmaya başladı. Ve ben hiç birini geri çeviremedim, hepsi için yavaş yavaş bir fidan dikme seferberliği başlattım. Her gün 5 - 6 tane fidan dikiyorum. Arazinin büyük bir bölümü de bu iş için ayırdım. Bu fidanları bir araya toparladım. Şu ana kadar 300 tane fidan dikmişimdir. Şimdi hayatına dokunabildiğimiz insanlar içini hayatında fark oluşturabileceğimiz insanlar için birer fidan dikiyoruz. Ve onlar için diktiğimiz fidanların her birine isimlerini tabelayla yazıyorum. İnsanlar çok mutlu oluyorlar. Hatta geçen ağır hasta bir arkadaş kendini toparladıktan sonra fidanına görmeye geldi, fidanını suladı, çapaladı.

Bu çok hoşuma gitti ve beni mutlu etti. O insanların yaşama tutunmaları için, bir nedenlerinin daha olması, ya da yakınlarını kaybetmiş insanların bir an olsun acılarını bir kaç saniye unutturabiliyor olmak beni çok mutlu etti. Dolayısı ile ben projeyi devam ettirmeye karar aldım. Ömrüm yettiği sürece, sağlığım yettiği sürece ve ekonomim yettiği sürece bu projeye devam edeceğim" dedi.

#
Solucan gübresi patates ve buğdayda rekolteyi artırdı
Solucan gübresi patates ve buğdayda rekolteyi artırdı
Kanser hastalarına 'Kovid-19 aşısı için geç kalmayın' uyarısı
Kanser hastalarına 'Kovid-19 aşısı için geç kalmayın' uyarısı
Prof. Dr. Sakarya'dan evcil hayvan sahiplerine 'temas' uyarısı
Prof. Dr. Sakarya'dan evcil hayvan sahiplerine 'temas' uyarısı
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
Uzman Çavuş, kanser hastalığına yenik düştü
Uzman Çavuş, kanser hastalığına yenik düştü
Şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı
Şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı

Bu Habere Tepkiniz

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknisyen olarak görev yapan davacının, "teknik öğretmen" kadrosuna atanma ve bu kadronun mali haklarından yararlanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak

Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek "Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar" dedi.
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

MEB, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna, sınavsız olarak atanmış olan okul müdürleri de atanabilecek
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

Memurluktan istifa ettikten hemen sonra 6 ay içinde müracaat etmeyen, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir mi?
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı, farklı şehirlerde görevlendirmek üzere 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Adayların 15-24 Kasım tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nınkonuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, istihdam edilecek gelir uzman yardımcıları, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine atanacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.BAŞVURULAR 15-24 KASIM TARİHLERİ ARASINDABaşvurular, 15 Kasım-24 Kasım tarihlerinde, "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Sonbahar ve kış aynı karede

Sonbahar ve kış aynı karede

Kışın çekilen fotoğrafların aynı noktadan çekilmiş sonbahar halleri şaşırttı