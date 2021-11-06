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Solucan gübresi patates ve buğdayda rekolteyi artırdı

Sivas'ta solucan gübresi uygulanarak üretim yapılan tarım arazilerinde buğday ve patates rekoltesinde yüzde 50 artış sağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Kasım 2021 18:34
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Solucan gübresi patates ve buğdayda rekolteyi artırdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezince yapılan çalışma sonucu, solucan gübresi kullanılan alanlarda patates ve buğdayda verim ve kalite artışı yaşandı.

Üniversite yerleşkesinde, 2 bin 800 metrekarelik alana kurulu tesisten elde edilen solucan gübresi, buğday ve patates ekim alanlarında denendi.

Kimyasal gübre kullanılan bir dönümde 200 kilogram buğday elde edilirken, solucan gübresi kullanılan aynı alanda 340-350 kilogram rekolteye ulaşıldı.

Kimyasal gübreyle üretim yapılan 1 dönüm arazide 5 ton patates hasadı yapan üretici, solucan gübresi ve kimyasal gübre karışımıyla 8 ton patates hasadı gerçekleştirdi.

Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ) Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, AA muhabirine, 2019 yılında valilik, belediye, üniversite ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan şirkette 2 yıldır solucan gübresi ürettiklerini söyledi.

Tesisteki üretim kapasitesini 2 yılda yaklaşık 6 kat artırdıklarını belirten Tutar, solucan gübresini denedikleri buğday ve patates ekili alanlarda yüzde 50'ye yakın verim artışı ve yüksek kalitede ürün elde etmeyi başardıklarını ifade etti.

Üniversite yerleşkesindeki seralarda da solucan gübresini denediklerini aktaran Tutar, domates, biber, fasulye, salatalık gibi birçok sera ürünlerinde yüksek verim almayı başardıklarını söyledi.

Solucan gübresi kullanılan alanları kuraklık ve soğuk da etkilemedi

Sivas'ta, kuraklık ve soğuk vurması nedeniyle buğdayda ciddi manada verim düşüşleri yaşandığını anlatan Tutar, "Solucan gübresi uyguladığımız alanlarda hem kuraklıktan çok etkilenmedik hem de soğuğa karşı solucan gübresiyle beslenen bitkilerin güçlü olması nedeniyle bir direnç olması sonucu 340 kilogram gibi bir verim aldık. Buğdayda bir dekarda, Sivas ortalamasının yaklaşık yüzde 50-55 üzerinde verim sağlamış olduk." dedi.

Sivas'ta, buğdayda dekarda 200 kilogramın çok geçilemediğine dikkati çeken Tutar, şunları kaydetti:

"Buğdayda, üniversite arazilerinde kimyasal gübre kullanarak yapmış olduğumuz üretimde 200 kilogram civarında ürün alırken, solucan gübresi uyguladığımız alanlarda 340-350 kilogram gibi bir verim sağladık. Özellikle Şarkışla, ilimizde yoğun şekilde patates üretimi yapılan ilçelerden biri. Burada bir çiftçimize, solucan gübresiyle kimyasal gübrenin yarı yarıya karıştırılması ve kimyasal gübrenin yüzde 50 oranında azaltılmasıyla birlikte bir uygulama yaptırdık. Bu uygulama neticesinde de kimyasal gübreyle üretim yaptığı alanlarda dönümde 5 ton gibi bir rekolte söz konusu olurken, solucan gübresi ve kimyasal gübre karışımıyla üretim yaptığımız alanlarda 8 ton gibi bir üretim gerçekleştirdik. Hem kalibrasyonda hem de ürünün kalitesinde güzel bir sonuç almayı başardık."

Çiftçilerin kimyasal gübreye mahkum olmadığını göstermek için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Tutar, yıllık 100 ton olan solucan gübresi üretim kapasitesini her yıl artırarak 500 tonun üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

#Solucan gübresi
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