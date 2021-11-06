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Siirt'te 102 milyon dolarlık çinko tesisi 20 Kasım'da açılıyor

Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve ilk etapta 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak çinko tesisi 20 Kasım'da açılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Kasım 2021 18:35
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Siirt'te 102 milyon dolarlık çinko tesisi 20 Kasım'da açılıyor

Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla hayata geçirilen yatırıma ilişkin şirketin İstanbul'daki genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, yatırım bedeli 102 milyon dolar olarak belirlenen tesisin 20 Kasım'daki açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını söyledi.

Türkiye'nin şu anda yıllık tükettiği 250 bin ton çinkonun hepsini ithal ettiğini dile getiren Aktay, şu bilgileri verdi:

"Tesisimiz ilk etapta 90 bin tonluk üretimle Türkiye'nin çinkodaki ithalatını yüzde 40 azaltacak. Zamanla kapasiteyi artırarak yatırım tutarını 500 milyon dolara, ürettiğimiz çinkoyu da 250 bin tona ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız; 2023 itibarıyla Türkiye'nin çinko ithalatının tamamen sıfırlanması. Ayrıca kurşun ithalatı da bitmiş olacak. Şu anda Türkiye'nin 250 bin tonluk çinko ithalatı için ödediği rakam 1 milyar dolar. Sadece ilk etapta 400 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek ve cari açığa katkı sunacağız."

Aktay, çinko izabe tesisinin açılışının yapıldığı gün aynı girişimin bir sonucu ve devamı olarak bir kurşun-gümüş ve sülfürik asit olmak üzere iki fabrikanın daha temelinin atılacağını vurguladı.

İlk etapta 3 bin kişi istihdam edilecek

Yasin Aktay, toplam yatırımın 2023'e kadar 500 milyon dolara çıkarılacağını belirterek, "Yatırımın ilk adımı atıldığında Siirt'teki fabrikada 500, Hakkari ve Şırnak'taki madenlerde 2 bin 500 olmak üzere toplamda 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanmış olacak. 2023'e kadar tamamlanacak diğer yatırımlarla birlikte istihdam 7 bin 500 kişiye kadar ulaşacak. Bu istihdamların yan etkilerini söylemiyoruz bile." diye konuştu.

"Siirt'te hatta bölgede şimdiye kadar yapılmış en büyük ekonomik sanayi yatırımını hayata geçiriyoruz." diyen Aktay, teröre karşı mücadelenin en önemli adımlarından birisinin de bu yatırımlarla gerçek istihdamların sağlanması olduğunu söyledi.

Aktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek aile bağı gerekse ilk seçim bölgesi olması nedeniyle bu tesisin Siirt'e bir vefa hediyesi olarak görüldüğünü kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tesis özel sektörün risk alarak yaptığı bir yatırım olması dolayısıyla ayrı bir takdiri hak ediyor. Ama takdirin de ötesinde bundan sonraki başka yatırımları tetikleyeceği de açık. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın açılışa katılımıyla ayrı bir vurgusu, yatırım yapacak başkalarını teşvik edecektir. Yatırımın Türk-Katar ortaklığıyla yapılıyor olması ve Katar ile olan ilişkiler dolayısıyla bunun iki devlet arasında bir iş birliğinin somut semeresi olma boyutu da var."

Aktay, yatırımın Siirt'te büyük heyecan uyandırdığını, henüz inşaat aşamasında yüzlerce kişiye istihdam sağlandığını belirterek, Türkiye'nin bu tesisle kazanacağı bilgi birikiminden bahsetti.

Yatırımın son derece karlı olduğunu vurgulayan Aktay, "Biz sadece duygusal bir taleple memleketimize veya bölgeye yatırım yapılmasını talep etmiyoruz. Bölgeye yatırım yapan ciddi anlamda kazançlı çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"Ham maddesi tamamen Türkiye'den karşılanacak"

Lineer Metal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman ise çinko ve kurşun üretiminin ham maddesinin yüzde 100 Türkiye'den karşılanacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

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"15 yıl öncesine kadar zengin rezervlerimiz henüz bugünkü gibi keşfedilmemişti. Ancak Hakkari ve Şırnak'ta çinko üretimi için gereken zengin ham madde yatakları keşfedildi. Bu alanlardaki üretim yeni yeni gündemimize geldi. Bu konudaki know-how eksikliği vardı. Dolayısıyla 1 milyar dolarlık ithalatımızın bulunduğu çinko ve kurşunun ham maddesi Hakkari, Şırnak ve Siirt'ten temin edilecek. Bu alandaki üretim yüzde 100 yerli ve milli olacak."

Baydarman, bölgede terörün izlerinin silinmesiyle önemli maden arama çalışmalarının başladığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneydoğu'daki maden arama çalışmalarının Türkiye'ye getirisi özellikle uzun vadede müthiş olacak. Çok güzel gelişmeler var. Önemli maden yatakları bulunuyor. Güneydoğu'da keşfedilen maden yatakları Karadeniz'deki doğal gaz keşfi kadar beni heyecanlandırıyor. Bölgesel ve ulusal bütünleşmeyle bölge artık terör değil, ülkeyi inşa edecek emeklerle gündeme geliyor."

"Çalışanların tamamına yakını bölgeden olacak"

Fikret Baydarman, hem fabrikada hem de maden çıkarmada çalışacakların yüzde 95'inin bölgeden (Siirt, Şırnak ve Hakkari) olacağını belirterek, işsizliğe bir nebze de olsa katkı sunacaklarını söyledi.

Yerli ve yabancı iş insanlarına bölgeye yatırım çağrısında bulunan Baydarman, "Şu anda Siirt'te tüm imkanlar yatırımcılara sunulmuş durumda. Sadece denizimiz yani limanımız yok. Demir yollarından doğal gaza kadar tüm imkanlar yatırımcıların hizmetinde. ÖZellikle insan gücü ve teşvikler de ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Yabancı iş insanlarına maden ve enerji yatırımı çağrısı

Yatırım ortaklığının Katar tarafı danışmanı İhap Şihe de yabancı yatırımcı olarak 6 yıldan beridir Türkiye'de bulunduğunu belirterek, özellikle Arap yatırımcıların büyük kısmının inşaata yatırım yaptığını, artık bakış açısının değişmesi gerektiğini söyledi.

Şihe, "Türk hükümeti yabancı yatırımcıları daha çok yönlendirmeli. Özellikle Arap yatırımcıları çok karlı olduğunu düşündüğüm enerji ve maden sektörlerine yatırım yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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