Alman arkeoloğun eşinden darp iddiası

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Çavuşoğlu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Bakan Çavuşoğlu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Bu meslek lisesi, fabrikaların eleman talebine yetişemiyor
Bu meslek lisesi, fabrikaların eleman talebine yetişemiyor
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
'Gençler yaşanan ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsin'
'Gençler yaşanan ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsin'
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' sözlerine yanıt
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' sözlerine yanıt
TOGG'dan yeni test görüntüleri
TOGG'dan yeni test görüntüleri
1 kilo altın ile yakalandığı iddia edilen bürokrat görevden alındı
1 kilo altın ile yakalandığı iddia edilen bürokrat görevden alındı
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'
'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'
Başkent ulaşımına 'elektrikli bisiklet kiralama sistemi' geliyor
Başkent ulaşımına 'elektrikli bisiklet kiralama sistemi' geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu ve Mansur Yavaş' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu ve Mansur Yavaş' açıklaması
Eczacılar Birliği uyardı: Piyasada pek çok ilaç bulunmuyor
Eczacılar Birliği uyardı: Piyasada pek çok ilaç bulunmuyor
Bilim Kurulu Üyesinden Kovid hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesinden Kovid hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
İYİ Partili Lütfü Türkkan basın açıklaması yapacak
İYİ Partili Lütfü Türkkan basın açıklaması yapacak
Akrabalarını işe alan Belediye Başkanı: Yoksul akrabam olamaz mı?
Akrabalarını işe alan Belediye Başkanı: Yoksul akrabam olamaz mı?
Ders kitapları ve eğitim araçlarının inceleme kriteri güncellendi
Ders kitapları ve eğitim araçlarının inceleme kriteri güncellendi
Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
EYT'de 2 veya 3 yıllık bir avantaj sağlanabilir
EYT'de 2 veya 3 yıllık bir avantaj sağlanabilir
Uzaya gidecek ilk Türk, bilim insanı olacak
Uzaya gidecek ilk Türk, bilim insanı olacak
Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu
Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu
Ankara Metrosu'nda yenileme çalışması: Hat iki gün kapatılacak
Ankara Metrosu'nda yenileme çalışması: Hat iki gün kapatılacak
Müfredata 'koruyucu aile' eklenecek
Müfredata 'koruyucu aile' eklenecek
Lütfü Türkkan, şehit ailesi yerine Akşener'den özür diledi
Lütfü Türkkan, şehit ailesi yerine Akşener'den özür diledi
İcra ile çocuk teslimi bitiyor. Komisyonda kabul edildi
İcra ile çocuk teslimi bitiyor. Komisyonda kabul edildi
İYİ Partili Vekilin küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu
İYİ Partili Vekilin küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu
Süper Lig maçında inanılmaz hata! Futbolcular duştan sahaya çağrıldı
Süper Lig maçında inanılmaz hata! Futbolcular duştan sahaya çağrıldı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'seçim' açıklaması: Ufukta sandık gözüktü
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'seçim' açıklaması: Ufukta sandık gözüktü
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Bakan Bilgin: 3600 vaat olmaktan çıktı
Bakan Bilgin: 3600 vaat olmaktan çıktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Alman arkeoloğun eşinden darp iddiası

Şanlıurfa'nın simgesi olan Göbeklitepe'de 20 yıl kazı yapan ve 7 yıl önce hayatını kaybeden Alman arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal, köpeğinin komşusunun köpeğini ısırması sonucu demir sopayla saldırıya uğradığını iddia etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Kasım 2021 21:21
Yazdır
Alman arkeoloğun eşinden darp iddiası

2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Alman arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal, iddiaya göre sahiplendiği köpek komşusunun köpeğini ısırınca saldırıya uğradı. Komşusunun demir sopayla saldırdığını belirten, aldığı darbelerle yüzünde morluk oluşan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Çiğdem Köksal, yaşananları, "Dün gece Urfa'da fiziki saldırıya uğradım. Bir sene önce sokaktan sahiplendiğim köpeğim kendi küçük cins köpeğini ısırdı diye günlerdir beni taciz eden, yanlış beyanlarla köpeğimi belediye ekipleri tarafından aldırtmaya çalışan komşu kadın dün gece beni yine şikayet etti. Karakolda uzun süren ifade verme sürecinden sonra sabaha karşı evime döndüğümde, sokakta tekrar karşılaştım" dedi.

"Bana demir sopa ile pusu kurmuş"

Çiğdem Köksal Schmidt, açıklamasının devamında, "1,5 metre uzunluğunda demir bir sopayı pusu kurmuş gibi birdenbire ortaya çıkarıp beni yerde hareketsiz hale getirdi. Başımı defalarca kaldırım taşlarına vurdu. İki defa bayılır gibi oldum, kendime geldiğimde sesim çıktığı kadar çığlık attım. Bu sırada hep, 'bak kimse sesini duymuyor, kimsenin umurunda değilsin, köpeğin bile duymuyor, öldüreceğim seni' diyordu. Yine güçsüzleştiğimde, demir sopası ile birlikte sırıtarak kapısını hırsla çarptı, kapattı. Ayağa kalkmaya çalışırken önceki çığlıklarımı umursamayan komşulardan biri evin duvarından aşağı bakarak küfretti, 'gidin başka yerde bağırın' dedi. Başımın iki tarafında ödem ve kulaklarımda kan, kaşımda şişkinlik ile yürüyerek Balıklıgöl karakoluna gidip ifade verdim. Hastaneye gidip darp raporu aldım, tomografi çekildi. Evimin anahtarı tüm bu olaylar sırasında bu şahıs tarafından gasp edildi. Diğer bir komşunun evinden duvardan atlayarak evime girdim. Bunun için yardım istediğim bir başka komşu önce 'uyuyor çocuklar' dedi, sonra 'evde yoklar' dedi. Buyurun size komşuluk hikayesi. Romantikleştirmeye, güzelleştirmeye uğraştığımız komşuluk ilişkileri. Karakolda ilk ifade sırasında bu kadının uzaktan sesini duyuyordum, kendisi burada tanındığı için bunu kullanıyor gibi şeyler söylüyordu, benim için. O kadar da tanınmıyorum ve böyle bir şeyi kullanmayı da bilmem. Bu ilk örnek olsun, bunu okuyan varsa Ö.D. isimli şahsı ifşa ediyorum, beni darbeden, tehdit eden kişidir" ifadelerine yer verdi.

#Alman arkeolog# Klaus Schmidt# Çiğdem Köksal#
Şehit mezarına çirkin saldırıyı yapan şahıs yakalandı
Şehit mezarına çirkin saldırıyı yapan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü
Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü
Tefeciler, borcunu ödeyemeyen mağdurun avukatını kaçırmış
Tefeciler, borcunu ödeyemeyen mağdurun avukatını kaçırmış
Patronunu 300 bin TL dolandıran sanığa hapis cezası
Patronunu 300 bin TL dolandıran sanığa hapis cezası
Baklavacıda skandal görüntü! İnceleme başlatıldı
Baklavacıda skandal görüntü! İnceleme başlatıldı
Muğla'da tüfekle köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişiyi yaraladı
Muğla'da tüfekle köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişiyi yaraladı

Bu Habere Tepkiniz

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknisyen olarak görev yapan davacının, "teknik öğretmen" kadrosuna atanma ve bu kadronun mali haklarından yararlanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar
Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?
Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?
Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek "Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar" dedi.
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
MEB, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna, sınavsız olarak atanmış olan okul müdürleri de atanabilecek
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?
Memurluktan istifa ettikten hemen sonra 6 ay içinde müracaat etmeyen, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir mi?
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı, farklı şehirlerde görevlendirmek üzere 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Adayların 15-24 Kasım tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nınkonuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, istihdam edilecek gelir uzman yardımcıları, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine atanacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.BAŞVURULAR 15-24 KASIM TARİHLERİ ARASINDABaşvurular, 15 Kasım-24 Kasım tarihlerinde, "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Sonbahar ve kış aynı karede
Sonbahar ve kış aynı karede
Kışın çekilen fotoğrafların aynı noktadan çekilmiş sonbahar halleri şaşırttı