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'Çılgın Dadaşlar' spor tutkularıyla gençlere taş çıkartıyor

Erzurum'da öğretmen, doktor, eczacı, iş adamı ve emeklilerin de aralarında bulunduğu 40 ile 80 yaş aralığındaki kişilerden oluşan Palandöken Masterler Koşu Grubu üyeleri, İstanbul Maratonu'nda başarı elde etmek istiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Kasım 2021 21:52
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'Çılgın Dadaşlar' spor tutkularıyla gençlere taş çıkartıyor

Erzurum'da kendilerini "Çılgın Dadaşlar" olarak adlandıran 40 ile 80 yaş aralığındaki kişilerden oluşan Palandöken Masterler Koşu Grubu, söyledikleri türküler eşliğinde spor yaparak hem hareketli yaşam için vatandaşlara örnek oluyor hem de İstanbul Maratonu'na hazırlanıyor.

Kentte öğretmen, doktor, eczacı, iş adamı ve emeklilerin de aralarında bulunduğu 40 ile 80 yaş aralığındaki 50 kişinin bir araya gelmesiyle kurulan Palandöken Masterler Koşu Grubu üyeleri, yaz kış demeden haftanın belirli günleri buluşarak antrenmanlarını sürdürüyor.

Hava şartlarına göre açık ya da kapalı alanlarda antrenörleri eşliğinde çalışmalarını aksatmayan koşu grubu üyeleri, bir yandan hareketli yaşam için çevresindeki vatandaşlara örnek olurken diğer yandan da evde ya da kahvede oturmak yerine spor yapmayı tercih etmeleriyle takdir topluyor.

Kentteki atletizm pistinde Erzurum'a özgü yöresel türküler eşliğinde antrenmanlarını sürdüren ve kendilerini "Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren koşu grubu, 7 Kasım'da düzenlenecek İstanbul Maratonu'nda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye girip başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Grubun koordinatörü Hikmet Maraşlı, AA muhabirine, ekip arkadaşlarıyla yaklaşık 30 yıldır "sağlık için yaşam için spor" etkinliklerine devam ettiklerini belirtti. Antrenmanlarının yaz kış demeden sürdüğünü ifade eden Maraşlı, zaman zaman da dağ yürüyüşlerine çıktıklarını, haftanın 3 günü düzenli olarak çalışma yaptıklarını söyledi.

"5-6 yıldan beri maratonlara katılıyoruz"

Şu sıralar katılacakları İstanbul Maratonu için hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Maraşlı, şöyle devam etti:

"5-6 yıldan beri maratonlara katılıyoruz. Özellikle İstanbul'daki Avrasya Maratonu, Ranatolia Antalya Maratonu ve Çanakkale Gelibolu Maratonu gibi etkinliklere katılıp koşular yapıyoruz. Grubumuz yaklaşık 50 kişiden oluşuyor. 25-30 kişinin çalışmalarımıza katılımı aktif olarak sağlanıyor. Yurt dışındaki maratonlara da katılıyoruz. Tataristan ve Gürcistan'da düzenlenen maratonlara katıldık. Ekibimizde kamu ve özel sektörde çalışan pek çok arkadaşımız var. Hepsi orta yaş üstüdür. Uyumlu ve devamlı olarak spor yaparak hem kendi sağlığımız korumaya çalışıyoruz hem de toplumda örnek bir ekip olarak koşularımıza sporumuza devam ediyoruz."

71 yaşındaki Arslan Yakup Pirimoğlu ise İstanbul Maratonu'nda derece almak istediklerini belirtti. "Türkiye genelinde farklı yerlerde maraton koşularına katıldım. 10-15 kilometre kadar koştum. Birçok başarılar elde ettim ve kupalar getirdim." diyen Pirimoğlu, spor sayesinde şeker hastalığında ciddi anlamda düşüş yaşadığını vurguladı.

"Hem sağlıklı kalmak hem de gençlere örnek olmak için bu sporu yapıyorum"

Sağlıklı yaşamak için koşmaya devam ettiğine dikkati çeken Pirimoğlu, "Hem sağlıklı kalmak hem de gençlere örnek olmak için bu sporu yapıyorum. Bazı gençler bizi takip ediyor. Hem gençlerin bizi örnek almasından dolayı hem de arkadaşlarımla gurur duyuyorum." dedi.

58 yaşındaki Yakup Koptaş da yaklaşık 30 yıldır sporla ilgilendiklerini anlatarak sağlığına koşu sayesinde kavuştuğunu dile getirdi.

"Lütfen insanlar sağlık için yürüsün ve koşsun." diyen Koptaş, "Bir ara akciğer hastalığı nedeniyle nefes darlığına yakalandım, senelerce hastanelerde yattım. En yakınlarım dahi 'Bu ölür.' dedi, sporla hayata tutundum. Hastalığımı atlatmam için spor yapmamı istediler ve spora başladım. Aslında bu hastalık sonrası Allah'tan yürümeyi çok istiyordum, şu an koşuyorum. Desteklerinden dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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