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Konya'da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde annesinin uyurken yalnız bıraktığı iki aylık bebek, yatağında ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Kasım 2021 22:48
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Konya'da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu

Küçük Kovanağzı Mahallesi Masal Sokak'taki evlerinde anne Arife Bütün, iki aylık bebeği Ayşe Emine'yi uyuttuktan sonra ev işleri yapmak için yanından ayrıldı.

Anne ve kayınpederi Osman Bütün, uzun süre ses gelmeyince kontrol etmek için girdikleri odada bebeği yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin ölüm sebebinin otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.

#bebek# Konya# ölü bulundu
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