'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik polislerinin 'sis' mesaisi

Kentte önceki gün başlayan ve bugün etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerlerken İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hem seyir halinde denetimlerini sürdürüyor hem de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alıyor.

Polisler, seyir halindeki denetimlerinde de araçlardaki megafonları aracılığıyla sürücülere yavaş ilerlemeleri, sis farları ve dörtlü sinyal lambalarını yakmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kentte sisin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.