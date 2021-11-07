İşten çıkarılan apartman görevlisi sitede yangın çıkardı

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan site içerisindeki yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 11 katlı binanın çatı katında yaşayan apartman görevlisi Yunus Emre A'nın kaldığı dairede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Yangına neden olduğu iddia edilen apartman görevlisi Yunus Emre A, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince olay yerine yakın bir bölgede yakalandı.

Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yunus Emre A'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Sitenin yöneticisi Osman Emral, gazetecilere yaptığı açıklamada, C blokun kapıcısı Yunus Emre A. ile ilgili yoğun şikayetlerin bulunduğunu ve bu şikayetlerden dolayı bugün söz konusu kişinin iş akdinin feshedildiğini tebliğ ettiklerini aktararak şunları söyledi:

"Tabii tebliğden sonra biz işimize bakmaya başladık. Yarın evi boşaltacağını söyledi. Ben dışarıdayken 'Evi yaktı.' diye haber geldi. Komşuların söylediğine göre yangın söndürme sisteminin su vanalarını kapatmış. Yunus Emre A. ve ailesinin evden ayrılmasının ardından üst kattan bir yanık kokusu gelmeye başlamış. Kapıcının işten ayrıldığı için yaktığını düşünüyoruz. Bir çanta ile çocuklarını alıp gittiğini güvenlik görevlileri söyledi. Site görevlileri dumanı görüp haber vermişler. Hemen yukarı çıkmışlar. Kapı da kapalıymış. Ben 'Kapıyı kırın, itfaiyeye yardımcı olun.' dedim. Kapıyı kırdılar. Binada 66 daire var. En az 200 kişi olduğunu düşünüyorum."