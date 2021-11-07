Bakan Bilgin: Yolsuzluk yapanların hepsini görevden aldım
Bakan Bilgin: Yolsuzluk yapanların hepsini görevden aldım
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
Büyük müjde için gaza bastık
Büyük müjde için gaza bastık
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Çavuşoğlu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Bakan Çavuşoğlu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Bu meslek lisesi, fabrikaların eleman talebine yetişemiyor
Bu meslek lisesi, fabrikaların eleman talebine yetişemiyor
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
'Gençler yaşanan ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsin'
'Gençler yaşanan ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsin'
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' sözlerine yanıt
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' sözlerine yanıt
TOGG'dan yeni test görüntüleri
TOGG'dan yeni test görüntüleri
1 kilo altın ile yakalandığı iddia edilen bürokrat görevden alındı
1 kilo altın ile yakalandığı iddia edilen bürokrat görevden alındı
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'
'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'
Başkent ulaşımına 'elektrikli bisiklet kiralama sistemi' geliyor
Başkent ulaşımına 'elektrikli bisiklet kiralama sistemi' geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu ve Mansur Yavaş' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu ve Mansur Yavaş' açıklaması
Eczacılar Birliği uyardı: Piyasada pek çok ilaç bulunmuyor
Eczacılar Birliği uyardı: Piyasada pek çok ilaç bulunmuyor
Bilim Kurulu Üyesinden Kovid hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesinden Kovid hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
İYİ Partili Lütfü Türkkan basın açıklaması yapacak
İYİ Partili Lütfü Türkkan basın açıklaması yapacak
Akrabalarını işe alan Belediye Başkanı: Yoksul akrabam olamaz mı?
Akrabalarını işe alan Belediye Başkanı: Yoksul akrabam olamaz mı?
Ders kitapları ve eğitim araçlarının inceleme kriteri güncellendi
Ders kitapları ve eğitim araçlarının inceleme kriteri güncellendi
Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
EYT'de 2 veya 3 yıllık bir avantaj sağlanabilir
EYT'de 2 veya 3 yıllık bir avantaj sağlanabilir
Uzaya gidecek ilk Türk, bilim insanı olacak
Uzaya gidecek ilk Türk, bilim insanı olacak
Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu
Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu
Ankara Metrosu'nda yenileme çalışması: Hat iki gün kapatılacak
Ankara Metrosu'nda yenileme çalışması: Hat iki gün kapatılacak
Müfredata 'koruyucu aile' eklenecek
Müfredata 'koruyucu aile' eklenecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılında kamu personeline yapılacak yabancı dil kursu ödemesi, şartları, tutarı ve kurstan yararlanacak personelini açıkladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 07 Kasım 2021 07:00
Yazdır
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları

2022 yılında memurlara ödenecek dil kursu yardımı nihayet beş yıl önceki tutarı geçti

Bu yazımızda 2022 yılında kamu personeline yapılacak yabancı dil kursu ödemesi, şartları, tutarı ve kurstan yararlanacak personelini açıklamaya çalışacağız. İlk defa ödenecek kurs tutarları 2016 yılındaki tutarın üzerine çıkarıldı. Zira beş yıldır 2016 yılında belirlenen tutarın altında belirleniyordu.

Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları

Bazı kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri kamu kurumları tarafından ödenmektedir. Bu husus yeni bir düzenleme olmayıp yıllardan beridir devam eden bir düzenlemedir. Ancak, zaman içerisinde kurs ücretleri artması gerekirken bunun aksiyle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun E Cetveli'nde hangi personelin yabancı dil kurs ücretlerinin hangi şartlarda ödeneceği açıkça belirtilmiştir.

Buna göre; 1- Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

2- Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek dillerde 100 kişiyi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek dillerde 20 kişiyi geçmemek üzere yabancı dil kurslarına gönderilecekler için ödenecek ders ücretlerinin, yüzde 50'si gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden personel başına aylık 550 Türk Lirasını geçmemek üzere ödenebilmektedir.

Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır.

Gerekli onay sürecini tamamladıktan sonra kursa katılan personel, kursa devam ettiğine dair belgeyi ve faturayı kurumuna ibraz ederek yaptığı kurs ücretini alabilmektedir. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir.

2022 yılında ödenecek dil kursu yardım tutarı en sonunda arttırıldı
Garip ama 2016 yılında 534 TL olan ödeme 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılında 447 TL, 2021 yılında ise 490 TL olarak belirlenmiş ve 2016 yılında yapılan ödemeden aşağıda kalmıştı. 2022 yılında ödenecek tutar 550 TL olarak belirlenerek 2016 yılı için belirlenen tutarın üzerine çıkarılmıştır.

Bu düzenlemede yer alan kurumların üst yönetim görevlileri gibi önemli ve bir o kadar da kendine özgü bir kavramla karşılaşıyoruz. Bu kavramın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir ki üst yönetim görevlilerini bilelim. Mesela şube müdürleri üst yönetim midir?

Hizmet satın alma yoluyla yabancı dil kursu düzenlenebilir mi?
Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da yukarıda belirtilen aynı esaslar uygulanmaktadır. Dolayısıyla kamu kurumları yapacakları hizmet satın alma ihaleleriyle aynı nitelikteki personel için yabancı dil kursu açılabilmekte, personel başına aynı ücreti ödeyebilmektedir.

2022 yılında yabancı dil ücreti arttı mı?
375 sayılı KHK'nin 2'nci maddesine göre; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı'nın teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

375 sayılı KHK tavan tutarları belirlemiş olup, bu KHK çerçevesinde çıkarılan 15 Nisan 1997 Başbakan onayıyla yürürlüğe giren 'Yabancı Dil Tazminatının Miktarlarına İlişkin Esaslar'a göre hangi personele ne tutarda ödeme yapılacağı belirlenmiş olup, halen bu esaslar yürürlüktedir.

KAPAT [X]

Buna göre; 1- Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin; dil puanı 96-100 olanlar için; 1200 * 0,179797 =215,75TL, dil puanı 90-95 olanlar için; 900 * 0,179797 =161,81 TL, dil puanı, 80-89 olanlar için; 600 * 0,179797 = 107,87 TL, dil puanı 70-79 olanlar için; 300 * 0,179797 = 53,93 TL'dir.

2 - Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin; Dil puanı 90-100 olanlar için; 750 * 0,179797 =134,84 TL, dil puanı 90-100 olanlar için; dil puanı 80-89 olanlar için; 500 * 0,179797 = 89,89 TL, dil puanı 70-79 olanlar için; 250 * 0,179797 = 44,94 TL'dir.

Ancak, maaş katsayısında artış olması halinde bu rakamlar artabilecektir. Dolayısıyla maaş katsayısı arttıkça kamu personeline ödenen dil tazminatı da artmaktadır. Bu tazminattan sadece damga vergisi kesilmektedir.

Hangi diller için dil tazminatı ödenmektedir?
4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına göre, bu Yönetmeliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde puan alanlara tazminat ödenmektedir.

İlgili yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2'nci fıkrası gereğince; YDS Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için yılda en az iki kez; diğer diller için ise yılda en az bir kez yapılmaktadır.

#kamu personeli# memur# yabancı dil kursu
Bakan Bilgin: Yolsuzluk yapanların hepsini görevden aldım
Bakan Bilgin: Yolsuzluk yapanların hepsini görevden aldım
43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı
43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı
Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı gerçekleştirildi
KADES'e yapılan 227 bin 936 ihbara müdahale edildi
KADES'e yapılan 227 bin 936 ihbara müdahale edildi
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
3 bin komando, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmandı
3 bin komando, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmandı

Bu Habere Tepkiniz

Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Danıştay 5. Dairesi, .Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayken "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle devlet memurluğundan çıkarma işlemini hukuka uygun buldu.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknisyen olarak görev yapan davacının, "teknik öğretmen" kadrosuna atanma ve bu kadronun mali haklarından yararlanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak

Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek "Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar" dedi.
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

MEB, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna, sınavsız olarak atanmış olan okul müdürleri de atanabilecek
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

Memurluktan istifa ettikten hemen sonra 6 ay içinde müracaat etmeyen, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir mi?
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı, farklı şehirlerde görevlendirmek üzere 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Adayların 15-24 Kasım tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nınkonuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, istihdam edilecek gelir uzman yardımcıları, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine atanacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.BAŞVURULAR 15-24 KASIM TARİHLERİ ARASINDABaşvurular, 15 Kasım-24 Kasım tarihlerinde, "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Sonbahar ve kış aynı karede

Sonbahar ve kış aynı karede

Kışın çekilen fotoğrafların aynı noktadan çekilmiş sonbahar halleri şaşırttı