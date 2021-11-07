Bakan Bilgin: Yolsuzluk yapanların hepsini görevden aldım
Bakan Bilgin: Yolsuzluk yapanların hepsini görevden aldım
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
Büyük müjde için gaza bastık
Büyük müjde için gaza bastık
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Çavuşoğlu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Bakan Çavuşoğlu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Bu meslek lisesi, fabrikaların eleman talebine yetişemiyor
Bu meslek lisesi, fabrikaların eleman talebine yetişemiyor
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
'Gençler yaşanan ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsin'
'Gençler yaşanan ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsin'
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' sözlerine yanıt
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' sözlerine yanıt
TOGG'dan yeni test görüntüleri
TOGG'dan yeni test görüntüleri
1 kilo altın ile yakalandığı iddia edilen bürokrat görevden alındı
1 kilo altın ile yakalandığı iddia edilen bürokrat görevden alındı
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'
'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'
Başkent ulaşımına 'elektrikli bisiklet kiralama sistemi' geliyor
Başkent ulaşımına 'elektrikli bisiklet kiralama sistemi' geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu ve Mansur Yavaş' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu ve Mansur Yavaş' açıklaması
Eczacılar Birliği uyardı: Piyasada pek çok ilaç bulunmuyor
Eczacılar Birliği uyardı: Piyasada pek çok ilaç bulunmuyor
Bilim Kurulu Üyesinden Kovid hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesinden Kovid hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
İYİ Partili Lütfü Türkkan basın açıklaması yapacak
İYİ Partili Lütfü Türkkan basın açıklaması yapacak
Akrabalarını işe alan Belediye Başkanı: Yoksul akrabam olamaz mı?
Akrabalarını işe alan Belediye Başkanı: Yoksul akrabam olamaz mı?
Ders kitapları ve eğitim araçlarının inceleme kriteri güncellendi
Ders kitapları ve eğitim araçlarının inceleme kriteri güncellendi
Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
EYT'de 2 veya 3 yıllık bir avantaj sağlanabilir
EYT'de 2 veya 3 yıllık bir avantaj sağlanabilir
Uzaya gidecek ilk Türk, bilim insanı olacak
Uzaya gidecek ilk Türk, bilim insanı olacak
Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu
Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu
Ankara Metrosu'nda yenileme çalışması: Hat iki gün kapatılacak
Ankara Metrosu'nda yenileme çalışması: Hat iki gün kapatılacak
Müfredata 'koruyucu aile' eklenecek
Müfredata 'koruyucu aile' eklenecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor

İşsiz gençler fabrikada çalışmak yerine evlerde oturmayı tercih ediyor, eleman bulmakta zorlanan fabrikalar ise makineleri durduruyor. Sanayici "Eğer Suriyeli göçmenler olmasa fabrikalar durur" diyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 07 Kasım 2021 07:25
Yazdır
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor

Türkiye'de bir tarafta genç işsiz sayısı artarken diğer tarafta iş beğenmeme problemi yaşanıyor. Gençler fabrikada çalışmak yerine evlerde oturmayı tercih ederken, sanayide eleman sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda. Kimi sektörler eleman bulamama yüzünde makineleri durdururken, kimileri de çözümü Suriyeli göçmenlerde buluyor. Türkiye'nin en büyük iki maske üreticisinden biri olan Ece AŞ'nin genel müdürü Nuri Doğan sanayi firmalarının üretim çalıştıracak eleman bulamadığını belirterek "Navlun kriziyle Türkiye'ye sipariş yağmaya başladı. İhracat rekor üstüne rekor kırıyor. Talebe yetişebilmek için makine almak yatırım yapmak yetmiyor. Mavi yakalı çalışana da ihtiyaç var" dedi.

100 KİŞİ GELSE HEMEN ALIRIZ

Doğan, Türkiye'de işsizlikten çok iş beğenmeme sorunu olduğunu belirterek şunları kaydetti: Ece olarak Dilovası'nda 25 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Ayda 75 milyon adet üretim ka-pasitesiyle Türkiye'nin en büyük iki maske üreticisinden biriyiz. Çocuk maskesinde lideriz. Aynı şekilde plastik bardak, kaşık, çatal gibi kullan at ürünlerde Türkiye'nin lider firmasıyız. Pandemi ile birlikte talep patladı. Gel gör ki çalıştıracak adam bulamıyoruz. İŞKUR'a, mahalle muhtarlıklarına ilan veriyoruz. Mühendis için ilana çıksak 1.000 kişi başvuruyor. Ama mavi yaka için bir kişi bile gelmiyor. Özellikle mavi yaka tarafında acil eleman ihtiyacımız var. Seçme şansımız yok. Yüz kızartıcı suçu olmadığı müddetçe herkesi işe alabiliriz. Yeter ki gelsinler. Şu an 100 kişi gelse inanın hepsini istihdam edecek durumdayız.

ZORA GELİNCE KAÇIYORLAR

İşçi bulamadıkları için bazı zamanlarda makineleri kapatmak zorunda kaldıklarını dile getiren Doğan, şöyle devam etti: Herkes üniversite mezunu olmak istiyor. O zaman da beklenti yükseliyor. Sonuçta sanayide çalışacak elemana ihtiyaç var. Herkes iş adamı olacak herkes mühendis olacak diye bir şey yok. Herkes aynı işi yaparsa sanayide kim çalışacak. Bu insanlara mesleğin dışında iş verseniz kabul etmiyor. Üç beş gün çalışıp kaçıyor. Özellikle Z kuşağı zorluğa gelmiyor. Gençler evde oturmayı tercih ediyor ama çalışmıyor.

MESLEKİ EĞİTİM ŞART

Sorunun ancak mesleki eğitimle çözülebileceğini ifade eden Doğan "Bizim için şu an teknik eleman, üniversite mezunundan daha değerli. Bizim makine bozulduğunda elinde anahtarla tamir edecek çalışana ihtiyacımız var. Böyle giderse yarın tesisatçı, berber bile bulmakta zorlanacağız. Onun için mesleki eğitim bir ihtiyaç değil zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

SURİYELİLERİN ÖNÜ AÇILSIN

Ece AŞ Genel Müdürü Nuri Doğan sanayideki eleman sıkıntısına karşı "göçmen" önerisinde bulundu. Doğan "Geçtiğimiz haftalarda bir bakan 'eğer Suriyeliler olmasa çöker' demişti. Bu sözün altına imzamı atarım. Şu an Gaziantep ekonomisi şahlanmış durumda. Suriyeliler el çeksin orda da eleman bulamazlar. 1970-80'li yıllarda Almanya'nın işçi aldığı döneme döndük. Biz de ona doğru gidiyoruz. Piyasada mavi yakalılar şu an göçmenler üzerinden dönüyor. Düzenleme yapılırsa Suriyeli göçmenler Türkiye ekonomisine katkı sağlar. Üçüncü dünya ülkelerinden de eleman transfer edebiliriz. Bunu siyasiler cesurca telaffuz etmeli. Bu durum siyasi linç mevzu olmaktan çıkarılmalı. Sosyal medyada sürekli dezenformasyon yapılıyor. Başka çaremiz kalmadı. Realist politikalara dönmeliyiz" diye konuştu.

MANGAL KÖMÜRÜNDE YERLİ HAMLE

Yatırım hedefleri hakkında da bilgi veren Nuri Doğan, 10 milyon dolar yatırımla mangal kömürü tesisi kuracaklarını belirterek "Türkiye'de mangal kömürün yüzde 75'i ithal. Mangal kömüründe yerlileşme hamlesi başlatıyoruz. Bu alanda Avrupa'nın en büyük tesisini kuruyoruz. Yılda 20 bin ton mangal kömürü üreteceğiz. Eskiden bu ürünleri Nijerya ve Küba gibi ülkelerden ithal edip burada paketliyorduk. 2022 yılında üretime başlamayı hedefliyoruz" dedi.

ÖMER TEMÜR

#sanayici# işsiz# işçi# suriyeli
Değerli konut vergisinde beklenilen olmadı
Değerli konut vergisinde beklenilen olmadı
Vatandaşın 'altın' endişesi
Vatandaşın 'altın' endişesi
Büyük müjde için gaza bastık
Büyük müjde için gaza bastık
Altın piyasası vatandaşı tedirgin ediyor
Altın piyasası vatandaşı tedirgin ediyor
Oto tamircilerinden araç sürücülerine kış bakımı uyarısı
Oto tamircilerinden araç sürücülerine kış bakımı uyarısı
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!

Bu Habere Tepkiniz

Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Danıştay 5. Dairesi, .Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayken "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle devlet memurluğundan çıkarma işlemini hukuka uygun buldu.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknisyen olarak görev yapan davacının, "teknik öğretmen" kadrosuna atanma ve bu kadronun mali haklarından yararlanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak

Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek "Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar" dedi.
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

MEB, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna, sınavsız olarak atanmış olan okul müdürleri de atanabilecek
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

Memurluktan istifa ettikten hemen sonra 6 ay içinde müracaat etmeyen, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir mi?
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı, farklı şehirlerde görevlendirmek üzere 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Adayların 15-24 Kasım tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nınkonuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, istihdam edilecek gelir uzman yardımcıları, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine atanacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.BAŞVURULAR 15-24 KASIM TARİHLERİ ARASINDABaşvurular, 15 Kasım-24 Kasım tarihlerinde, "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Sonbahar ve kış aynı karede

Sonbahar ve kış aynı karede

Kışın çekilen fotoğrafların aynı noktadan çekilmiş sonbahar halleri şaşırttı