Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor

Türkiye'de bir tarafta genç işsiz sayısı artarken diğer tarafta iş beğenmeme problemi yaşanıyor. Gençler fabrikada çalışmak yerine evlerde oturmayı tercih ederken, sanayide eleman sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda. Kimi sektörler eleman bulamama yüzünde makineleri durdururken, kimileri de çözümü Suriyeli göçmenlerde buluyor. Türkiye'nin en büyük iki maske üreticisinden biri olan Ece AŞ'nin genel müdürü Nuri Doğan sanayi firmalarının üretim çalıştıracak eleman bulamadığını belirterek "Navlun kriziyle Türkiye'ye sipariş yağmaya başladı. İhracat rekor üstüne rekor kırıyor. Talebe yetişebilmek için makine almak yatırım yapmak yetmiyor. Mavi yakalı çalışana da ihtiyaç var" dedi.

100 KİŞİ GELSE HEMEN ALIRIZ



Doğan, Türkiye'de işsizlikten çok iş beğenmeme sorunu olduğunu belirterek şunları kaydetti: Ece olarak Dilovası'nda 25 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Ayda 75 milyon adet üretim ka-pasitesiyle Türkiye'nin en büyük iki maske üreticisinden biriyiz. Çocuk maskesinde lideriz. Aynı şekilde plastik bardak, kaşık, çatal gibi kullan at ürünlerde Türkiye'nin lider firmasıyız. Pandemi ile birlikte talep patladı. Gel gör ki çalıştıracak adam bulamıyoruz. İŞKUR'a, mahalle muhtarlıklarına ilan veriyoruz. Mühendis için ilana çıksak 1.000 kişi başvuruyor. Ama mavi yaka için bir kişi bile gelmiyor. Özellikle mavi yaka tarafında acil eleman ihtiyacımız var. Seçme şansımız yok. Yüz kızartıcı suçu olmadığı müddetçe herkesi işe alabiliriz. Yeter ki gelsinler. Şu an 100 kişi gelse inanın hepsini istihdam edecek durumdayız.

ZORA GELİNCE KAÇIYORLAR



İşçi bulamadıkları için bazı zamanlarda makineleri kapatmak zorunda kaldıklarını dile getiren Doğan, şöyle devam etti: Herkes üniversite mezunu olmak istiyor. O zaman da beklenti yükseliyor. Sonuçta sanayide çalışacak elemana ihtiyaç var. Herkes iş adamı olacak herkes mühendis olacak diye bir şey yok. Herkes aynı işi yaparsa sanayide kim çalışacak. Bu insanlara mesleğin dışında iş verseniz kabul etmiyor. Üç beş gün çalışıp kaçıyor. Özellikle Z kuşağı zorluğa gelmiyor. Gençler evde oturmayı tercih ediyor ama çalışmıyor.

MESLEKİ EĞİTİM ŞART



Sorunun ancak mesleki eğitimle çözülebileceğini ifade eden Doğan "Bizim için şu an teknik eleman, üniversite mezunundan daha değerli. Bizim makine bozulduğunda elinde anahtarla tamir edecek çalışana ihtiyacımız var. Böyle giderse yarın tesisatçı, berber bile bulmakta zorlanacağız. Onun için mesleki eğitim bir ihtiyaç değil zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

SURİYELİLERİN ÖNÜ AÇILSIN



Ece AŞ Genel Müdürü Nuri Doğan sanayideki eleman sıkıntısına karşı "göçmen" önerisinde bulundu. Doğan "Geçtiğimiz haftalarda bir bakan 'eğer Suriyeliler olmasa çöker' demişti. Bu sözün altına imzamı atarım. Şu an Gaziantep ekonomisi şahlanmış durumda. Suriyeliler el çeksin orda da eleman bulamazlar. 1970-80'li yıllarda Almanya'nın işçi aldığı döneme döndük. Biz de ona doğru gidiyoruz. Piyasada mavi yakalılar şu an göçmenler üzerinden dönüyor. Düzenleme yapılırsa Suriyeli göçmenler Türkiye ekonomisine katkı sağlar. Üçüncü dünya ülkelerinden de eleman transfer edebiliriz. Bunu siyasiler cesurca telaffuz etmeli. Bu durum siyasi linç mevzu olmaktan çıkarılmalı. Sosyal medyada sürekli dezenformasyon yapılıyor. Başka çaremiz kalmadı. Realist politikalara dönmeliyiz" diye konuştu.

MANGAL KÖMÜRÜNDE YERLİ HAMLE



Yatırım hedefleri hakkında da bilgi veren Nuri Doğan, 10 milyon dolar yatırımla mangal kömürü tesisi kuracaklarını belirterek "Türkiye'de mangal kömürün yüzde 75'i ithal. Mangal kömüründe yerlileşme hamlesi başlatıyoruz. Bu alanda Avrupa'nın en büyük tesisini kuruyoruz. Yılda 20 bin ton mangal kömürü üreteceğiz. Eskiden bu ürünleri Nijerya ve Küba gibi ülkelerden ithal edip burada paketliyorduk. 2022 yılında üretime başlamayı hedefliyoruz" dedi.

ÖMER TEMÜR