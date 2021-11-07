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43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı

Bu yıl 43.'üncüsü gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu için belirli güzergahlar ve yollar bir süre trafiğe kapatıldı. Maraton için 15 Temmuz Şehitler Köprüsüde gece saatlerinde trafiğe kapatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 07:51
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43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı

Dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen İstanbul Maratonu'nun bu yıl 43.'üncüsü düzenleniyor. Altunizade'den başlayacak olan maraton, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. İstanbul Valiliğinin aldığı karara göre saat 03.00 itibari ile "Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek), Sait Çiftçi Varyant üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım(Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır), Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Beşiktaş İstikameti), Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı Işıklar, Yıldız Işıklar, Sabancı Lisesi Önü, Akdoğan Sokak Girişi, Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Serencebey Işıklar, Abbasağa Sokak, Ortaköy Dönüşleri, Hasfırın Sokak, Beşiktaş Meydan, Vestel Işıklar, Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü, Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar, Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak, Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü, Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden, Dolmabahçe Işıklar, Kabataş Işıklar, İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi), Akyol Sokak Başı, Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı, Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı, Salı Pazarı Işıklar, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri, Boğazkesen Işıklar, Tophane Işıklar, Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları, Revani Sokak Gelişi, Kemeraltı Işıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı Işıklar, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarına Giriş, Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına giriş, Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi"nin kapatılacağı öğrenildi.

Kapanacak olan yollara alternatif yollar ise şöyle:

B bölge sorumluluk alanında kapanan yollara alternatif güzergahlar ise, "Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey istikamete yönlendirilecek, Balmumcu Kavşak kapama noktasına gelen akım Sarıyer istikametine yönlendirilecek, Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı ışıklardan ters istikamete tekrar Balmumcuya ya da Palangalar Caddesinde yönlendirilecek, Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydana gelen akım eski Yıldız Caddesini takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine yönlendirilecek, Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe'ye gelen akım İstaç arkasından Taksim Maçka istikametine yönlendirilecek, Stad Arkası Gazhane Caddesine gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek, Mete Kavşağından gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağına yönlendirilecek, Gümüşsuyu İnönü Caddesinden gelen akım MKE önünden tekrar Taksim Meydan istikametine yönlendirilecek, Akyol Sokaktan gelen akım Mebusan Yokuşuna gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da tekrardan Akyol Sokak içerisine yönlendirilecek, Boğazkesen Caddesinden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Deftedar Yokuşuna yönlendirilecek, Unkapanı Köprüsünden gelen akım Tershane Caddesine gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tershane Caddesine gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek, Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine yönlendirilecektir" şeklinde belirlendi.

Eminönü, Balat ve çevresinde de şu yollar kapatılacak:

A bölge sorumluluk alanında sabah 06.00 itibariyle kapanacak yollar;

"Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.),Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak), Langa Bostan sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan itibaren kapanacak), Atatürk havalimanı Caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak, Yeşilyurt istasyon Caddesinden (havuzlu kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak, Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak, Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu cadde ve sokaklara çıkan güzergah üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)"

A bölge sorumluluk alanında kapanacak yollara alternatif güzergahlar ise "Atatürk Bulvarı, Balat sahil yolu, Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri, Demiryolu Caddesi" olarak belirlendi.

#istanbul# maraton# trafik
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