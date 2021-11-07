Değerli konut vergisinde beklenilen olmadı

Hükümetin zenginlerden daha fazla vergi alma iddiasıyla başlattığı Değerli Konut Vergisi adeta patladı. Değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan konutlardan Emlak Vergisi'nin yanı sıra bir de Değerli Konut Vergisi alma hesabı yapan hükümet, bu yılın bütçesine 350 milyon liralık gelir hedefi koydu. Ancak değerli konut sahiplerinden para çıkmayınca hesaplar şaştı.

PARA ÇIKMADI

Yapılan revize hesaplamalar, bu yılın sonuna kadar varlıklı kesimden tahmin edilenin 10'da 1'inden bile daha az, sadece 22 milyon lira vergi alınabileceğini ortaya koydu.

Hükümet çıkardığı bir yasayla Değerli Konut Vergisi adı altında yeni bir vergi ihdas etti. Düzenlemeye göre, konutunun değeri 5 milyon lirayı aşan ve birden fazla konutu olan varlıklı mükellefler devlete Emlak Vergisi'nin yanı sıra bir de Değerli Konut Vergisi ödeyecekler. Değerli konutu olanlar, ilk kez 2020 yılı Şubat ayında vergi dairelerinde beyanda bulundular. Yasa gereği tahakkuk eden vergilerin bu yıl ödenmesi gerekiyor. Bu vergi yeniden değerlemeye tabi olduğu için 5 milyon liralık sınır 2021 yılı için 5 milyon 227 bin liraya yükseltildi. Yasanın Meclis görüşmeleri sırasında ülke genelinde Değerli Konut Vergisi alınabilecek 150 bin civarında konut olduğu ifade edildi.

HEDEFİN 10'DA 1'İ

2021 yılında hesaplar tutmayınca hükümet 2022 yılı hedeflerini de revize etmek zorunda kaldı. Meclis'e sunulan 2022 yılı bütçe yasa teklifine göre hükümet önümüzdeki yıl Değerli Konut Vergisi yoluyla 30 milyon 78 bin lira kaynak toplamayı umuyor. Hedef gerçekleşir de bu para kasaya girerse, 2021 yılına göre varlıklı kesimden bu yıla göre yüzde 37 daha fazla vergi alınmış olacak. Ancak bu gelir bile 350 milyon liralık hedefin 10'da 1'ini bir miktar aşmış olacak.

BUGÜN EN DÜŞÜK VERGİ 15.681 TL

Bir konutun 'değerli' olup olmadığını, yani vergi alınıp alınmayacağını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü belirleyip mülk sahiplerine bildiriyor. Değeri 5 milyon 227 lira ila 7 milyon 840 bin lira arasında olan konutlar için binde 3 vergi alınıyor. Bu da en düşük değerli konutun vergisinin bugün için 15 bin 681 lira olduğunu gösteriyor. 10.5 milyon liraya kadar olan konutlardan binde 6, 10.5 milyondan daha değerli konutlardan binde 10 vergi alınıyor.

Ya hesapta hata var ya da vergiden kaçılıyor



Ekonomi yönetimi, 2021 yılı bütçe hedeflerini belirlerken Değerli Konut Vergisi için bütçeye tam 350 milyon liralık tahsilat hedefi koydu. Ülke genelinde 150 bin değerli konut olduğu varsayımı dikkate alındığında bu, her bir değerli konuttan ortalama 2 bin 333 lira vergi alınacağı anlamına geliyordu. Ancak Meclis'e sunulan yeni yasa teklifine konulan revize hesaplar Değerli Konut Vergisi'nden yılsonuna kadar kasaya sadece 22 milyon lira gireceğini gösteriyor. Bu da 150 bin olduğu söylenen değerli konut sahiplerinin ya vergi ödemekten kaçındığı ya konutlarını devletten bir şekilde gizledikleri ya da hükümetin yanlış hesap yaptığını gösteriyor.

ERDOĞAN SÜZER

