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15 Temmuz'da stada inmişti: Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı

15 Temmuz ihanet girişiminde TV yayınlarını kesmek için Vodafone Stadı'na inen hainlerden Turan Çiçek'in, 3 hafta önce Pensilvanya'yı aradığı ortaya çıktı. Çiçek'in yine darbe öncesinde Yunanistan'da baz veren bir numarayı 2 kez aradığı belirlendi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 07 Kasım 2021 08:39
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15 Temmuz'da stada inmişti: Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul'da Vodafone Park Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasının işgaline ilişkin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada geçen yıl, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa da müebbet hapis cezası verilmişti.

35 FETÖ'CÜYE MÜEBBET HAPİS

Kararda eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş, yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 23 sanığın, cebir ve şiddet kullanarak, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" eylemini yaptıkları gerekçe gösterilmesi, bu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski astsubaylar Mehmet Rauf Çağmar ve Mustafa Duran ile aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 35 sanığın, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki davranışları ve verilen cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki etkilerini dikkate alarak, cezayı müebbete indirmişti. Ayrıca mahkeme heyeti 16 sanığın, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay ile 16 yıl arasında, 56 sanığın ise "yayın organlarının yayınlarını hukuka aykırı şekilde engellemek" suçlarından 4 yıl ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.

YUNANİSTAN VE PENSİLVANYA

Sanıklar kararı istinaf etti. Dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay, dosya üzerinde yaptığı incelemede 35 sanığın FETÖ ile iltisaklı olanlara ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesi gerektiğini söylerken iltisakı bulunmayan emir komuta zinciri altındaki askerlere ise örgüte yardım etme suçundan cezalandırılması gerektiğine dair karar verdi.

Yargıtay'ın bozma ilamı vermesi üzerine dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada subay Turan Çiçek'in darbe teşebbüsünden 3 hafta öncesinde HTS kayıtlarında 2 kez ABD'nin Pensilvanya eyaletinden birisini aradığı ortaya çıktı. Çiçek'in yine darbe öncesinde Yunanistan'da baz veren bir numarayı 2 kez aradığı belirlendi. Yargılama önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

ATAKAN IRMAK

#15 Temmuz# yunanistan# pensilvanya# darbe girişimi
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