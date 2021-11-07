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Hamileyken koronavirüse yakalanan annenin aşı pişmanlığı

Konya'da hamileliğinin 8. ayında koronavirüse yakalanan anne adayı Gülhan Çalış, günlerce çektiği ağrının ardından erken doğum yapmak zorunda kaldı. Sürecin kendisi için çok zor geçtiğini söyleyen Çalış, hamile anne adaylarına aşı çağrısı yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 09:56
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Konya'da 40 gün önce doğum yapan Gülhan Çalış, doğumuna 10 gün kala koronavirüse yakalandı.

Endişeleri yüzünden aşı olmaktan kaçınan 3 çocuk annesi kadın, eklem ağrılarının başlamasıyla hastaneye başvurdu. PCR testinin pozitif çıkmasıyla hastaneye yatırılan Çalış, erken doğum yapmak zorunda kaldı.

"Çok pişman oldum"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Çalış, daha öncesinde aşı olmadığı için pişman olduğunu söyledi:

"İlk zamanlarda hamilelere çok fazla aşı önerilmiyordu. Hamileliğimin 8. ayına geldikten sonra haberlerde gebe ölümlerini çok duydukça ben de korkmaya, endişelenmeye başladım ve aşı olmaya karar verdim. İlk zamanlar önermedikleri ve benim de son ayıma denk geldiği için 'Artık aşı yapılsa da zaten doğuma 15 gün var' diye düşündüm. O yüzden aşı olmadım. Aslında son zamanlarda olmaya karar vermiştim. Çok pişmanlığını yaşadım bunun."

"Aşı olsaydım bunları yaşamazdım"

Eklem ağrıları üzerine hastaneye gittiğini söyleyen Çalış, "Sabaha kadar ağrı çektim ve bu ağrı inanılmaz bir ağrıydı. İliklerinize kadar ağrıdığını hissediyorsunuz. Ağrının yanı sıra bir de ateş, titreme, sıtma şeklinde başladı. Arkasından öksürük takip etti ve şiddetli bir öksürüktü. Onun üzerine hastaneye başvurduk. PCR testi yaptırmamızı söylediler. Testten sonra da pozitif çıktığını öğrendik. Bir de doğumum sezaryenle olacaktı. 10 gün sonrasına da gün alacaktık doğum için. 'Ameliyat olacağım, aşırı öksürük var, ağrılarım var, ameliyatın ağrılarına mı dayanacağım, koronavirüs ağrılarına mı dayanacağım, nasıl olacak?' diye çok korktum. Ama eve gelen filyasyon ekipleri sağ olsunlar beni sakinleştirdiler. 'Hiç korkma, daha zamanın var, geçirirsin bu dönemi. Sonra gün verilir sana' diye sakinleştirdiler. Ağrıların artmasının yanı sıra doğum ağrısı çekmeye başladım. Bebek erken dünyaya geldi o yüzden. Biz hastaneye ağrılar için geldiğimizde doğumun başladığını öğrendik. Yatışın yapılacağı söylendi. O anda kaygılarım daha da arttı. Korkudan ağlamaya başladım. Korkunç bir süreçti. Elhamdülillah atlattık. Bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım" dedi.

"'Keşke öncesinde aşı olsaydım' dedim"

Süreci sağ salim atlattıkları için şanslı olduklarını belirten Çalış, şunları söyledi:

"Çok şükür bebeğimde de bende de bir sıkıntı yok. Atlattık ama tabii ki ameliyat sonrasında çok sıkıntı yaşadım. 20 gün öksürükler bir taraftan, sanki dikişler yeniden ayrılacakmış gibi bir hissiyat, o kadar kötü bir süreç ve sürekli her öksürüşümde ağlıyordum. Artık dayanamıyordum ve 'Keşke öncesinde aşı olsaydım' dedim. O pişmanlığı yaşadım. Aynı şekilde hastane yatağında da ağrıları çekerken yaşadım, 'Niye vaktinde aşı olmadım' dedim."

Vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Çalış, "Ben bunları yaşayan bir insan olarak pişmanlığını çok duydum. Gerçekten ben de aşıya karşı çok önyargılıydım ama çok pişman oldum. Bebeği de kendi canınızı da riske atmaya değmez. Herkes aşısını yaptırsın. Ben çok pişman oldum aşı yaptırmadığım için, çok gözyaşı döktüm" diye konuştu.

#Gülhan Çalış# konya# hamile# aşı
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