Temizlik işçisinden Michael Jackson şov

Yaklaşık 6 yıldır Uşak Belediyesi bünyesinde çalışan ve çocukluğundan bu yana hayranı olduğu Michael Jackson danslarıyla tanınan 47 yaşındaki Fikret Ayvalı, yaptığı küçük gösterilerle hem kendisine hem de ekibine enerji veriyor. Fikret Ayvalı'ya, yaptığı şovlar nedeniyle arkadaşları tarafından "Maykıl Fikret" deniyor. Her seferinde şehrin farklı noktasında figürlerini konuşturan ve ekip arkadaşlarının alkışlarla eşlik ettiği Uşak'ın Maykıl Fikret'i, temizlik yaptığı esnada da neşesini yüksek tutuyor.

"Dans ederken bir anda 25 yıl geriye dönüyorum"



1990 yılından bu yana Michael Jackson'ı dinlediğini ve müziklere dansla eşlik ettiğini kaydeden Fikret Ayvalı, "Güzel bir enerji. Dans ederken bir anda 25 yıl geriye dönüyorum ve kendimi genç hissediyorum. Bu coşku içimden geliyor." dedi. Gördüğü ilgi ve destekten dolayı mutlu olduğunu kaydeden Ayvalı, güzel bir ortam oluştuğunu paylaştı. Yapılan işin, Maykıl Fikret ile daha keyifli hale geldiğini dile getiren mesai arkadaşları ise dans sayesinde yorgunluklarını attıklarını söyledi.