Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 10:44
Güvenlik güçleri tarafından önceki gün İpsala İlçesi Sarıcaali köyü yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan N.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen N.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.