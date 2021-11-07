Borsa İstanbul'da rekorlar sürebilir

Yılbaşından bu yana dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 Endeksi, 3. çeyrek şirket karlılıklarının beklentilerden iyi gelmesi ve küresel pay piyasalarında güçlü seyreden risk iştahıyla en yüksek kapanış seviyesini 1.583,59'a çıkardı.

BIST 100 Endeksi, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 4 hafta üst üste yükselirken, son 30 günlük performansa göre Borsa İstanbul'daki 22 sektör endeksinden sadece 2'si (menkul kıymet yatırım ortaklığı ile finansal kiralama ve faktoring) geriledi.

Son 30 gün dikkate alındığında, ulaştırma, yüzde 23,23 ile en çok getiri sağlayan endeks olarak kayıtlara geçti. BIST 100 Endeksi üzerinde ağırlığı bulunan bankacılık endeksi yüzde 18,01 ve holding endeksi yüzde 11,64 artış gösterdi. BIST 100 Endeksi'nin son 30 gündeki getirisi ise yüzde 13,79 oldu.

Borsa İstanbul'da yabancıların hisse senedi payı 5 haftalık gerilemeyle tarihi düşük seviyeye inmesinin ardından geçen hafta yüzde 1,73 arttı. Söz konusu artış, 21 Haziran haftasından bu yana en güçlü yükselişe işaret etti.

BIST 100 Endeksi'nin hacmindeki artış da dikkati çekti. Söz konusu hacmin önemli bir kısmı BIST 30 Endeksi'ndeki hisselerde gerçekleşti.

Analistler, 1.370 seviyesinden başlayan yükseliş eğiliminin oldukça kısa bir zamanda 1.580'lere ulaştığını belirterek, BIST 100 Endeksi'nde yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediklerini ancak düzeltme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

- "Özellikle gelişen ülke borsalarına para girişinin artarak devam ediyor"

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım toplantısı sonrası gelen ılımlı mesajlarla ilk önemli virajı atlatan ABD merkezli küresel borsaların, kısa vade adına pozitif manevra alanı kazandığının izlendiğini ifade ederek, Fed'in "varlık alımlarını beklendiği gibi azaltmaya başlayan ancak faiz artışı konusunda sabırlı olacakları" mesajı sonrası özellikle gelişen ülke borsalarına para girişinin artarak devam ettiğini söyledi.

Bank of America'nın (BofA) Emerging Portfolio Fund Research şirketinin verilerine dayandırdığı notuna bakıldığında, son 6 haftadır mart ayından beri en yüksek para girişinin yaşandığı hisselerde en fazla payı gelişen ülke borsalarının aldığının görüldüğünü aktaran Paksoy, "Bu uzun süredir altını çizmeye çalıştığımız, gelişen piyasalara doğru hızlanan yıl sonu hareketinin devam edebileceğini gösteren önemli bir detay." değerlendirmesinde bulundu.

ABD tarafında uzun süredir takip edilen 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin de Temsilciler Meclisi'nden geçmesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulmasının da pozitif havanın devamı açısından önemli olacağına işaret eden Paksoy, bundan sonra gözlerin Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinde olacağını söyledi.

Paksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olmayı sürdüreceğini ifade ederek, salgın sürecinin tekrar hızlanmasının "tedarik zinciri problemlerinin ve buna bağlı fiyat artışlarının devamı" anlamına geleceğini belirtti.

Bu durumun Fed başta olmak üzere diğer majör merkez bankaları ve özellikle gelişen ülkelerin enflasyon sürecine çok daha fazla odaklanmasına sebep olabileceğini aktaran Paksoy, "Bu olası süreci önemli bir risk faktörü olarak takip etmek gerekecek. Özetle, yurt dışında yaşanan gelişmeler her iki yönde izlenirken, olumlu bilançolar ile güçlenen Borsa İstanbul, ucuzluğunun yukarı yönlü realize sürecinde olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

- "Dolar bazlı 1,85-2,00 sent hedeflerinin masada olacağını söyleyebiliriz"

Cüneyt Paksoy, BIST 100 Endeksi'nin, bankacılık sektörünün ve ucuz kalmış güçlü hisselerin önderliğinde kritik 1.450-1.490 bandını aşarak oldukça hızlı sayılacak bir hareketle ve rekor kapanışlarla 1.550-1.600 bandına ulaştığını bildirdi.

Bundan sonra gözlerin, yurt dışı dinamikler ile bunun ABD borsaları önderliğinde küresel borsalara etkisine çevrildiğini ifade eden Paksoy, yurt içinde ise 18 Kasım'da gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına paralel dolar/TL ve tahvil tarafındaki fiyatlamaların takip edileceğini bildirdi.

Paksoy, teknik açıdan BIST 100 Endeksi'ne ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arada gelebilecek kar satışları kısa ve orta vadeli destekler üzerinde karşılandıkça ve yabancı girişi güçlendikçe yeni rekor seviyeler ile dolar bazlı 1,85-2,00 sent hedeflerinin masada olacağını söyleyebiliriz. Teknik olarak 1.595-1.610 bandı üzerinde güç kazandıkça 1.650 ve 1.750-1.800 seviyeleri, TL bazlı grafiklerde sıralı potansiyel hedefler olacaktır. Gelecek satışlarda özellikle 1.550 altında son dönülen ve 21 günlük ortalamanın geldiği 1.490-1.520 bandı ilk kritik destek olarak izlenmelidir. Bu güçlü hareketin sınır tren desteği ise 50 ve 200 günlük ortalamaları içeren 1.400-1.450 bandı olacaktır."

- "BIST 100 Endeksi'nde yükselişin birkaç hafta daha devam edebileceğini düşünüyoruz"

Işık Menkul Stratejisti Volkan Dükkancık da "Bankaların desteğini de arkasına alarak TL bazında kapanış rekorunu tazeleyen endekste mevcut eğilimin, ara ara düzeltmeler gelse de birkaç hafta daha devam edebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Hem ABD cephesinde hem de içeride açıklanmaya devam eden 3. çeyrek bilançolarının borsaları desteklemeye devam ettiğini aktaran Dükkancık, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda endeks trendinden bağımsız piyasanın hisse bazında hareketlere odaklanmaya devam etmesine neden olacaktır. Bilançoların tamamlanmasının ardından hem içeride hem dışarıda kar realizasyonları öne çıkabilir ancak bu satışların endeksin orta vadeli trendi açısından gerekli ve sağlıklı olduğu kanısındayız. Olası geri çekilmede 1.500-1.520 bandının destek konumunda olacağını düşünüyoruz."