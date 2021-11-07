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Kendi yaptığı otomobili çıkarmak için duvarı kırdı, kapıyı söktü

Sivas'ta yaşayan Murat Yılmaz, kendi yaptığı otomobili oto sanayiye götürebilmek için iş yerinin duvarını kırıp kapısını söktü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 11:19
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Kendi yaptığı otomobili çıkarmak için duvarı kırdı, kapıyı söktü

Sivas'ta asansör ve mekatronik alanında çalışan Murat Yılmaz, yaptığı araçla adından söz ettiriyor. İnternetten gördüğü bir fotoğrafla kolları sıvayan Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı aracının yüzde 50'lik kısmını tamamladı. Boş vakitlerini değerlendirerek iş yerinin içerisinde hurda malzemelerle aracı yapan Yılmaz, kaporta kısmını tamamladığı aracın geri kalan kısmına ise oto sanayide devam etmeye karar verdi. Bu karardan sonra Yılmaz, aracı dışarı çıkarmak için iş yerinin duvarını kırıp kapısını sökmek zorunda kaldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından araç gün yüzüne çıkartıldı. Görenlerin bir hayli şaşırdığı araç, çekiciye yüklenerek oto sanayiye götürüldü.

"Hiç yolda bırakmaz ama yola da çıkması yasak"

Murat Yılmaz, yaptığı aracın yola çıkmasının yasak olduğunu belirterek, "Bu aracı 2 yıldır boş zamanlarımızda yapıyoruz. O yüzden 6-7 ay kadar sürede bitmesi gerekirken 2 yıl sürdü. Şu anda da yüzde 50'lik bir kısmını, kaportayı tamamladık. Daha sonrasında buradan çıkarmaya uğraştık. Sanayiye götürüp orada diğer aksamlarını yapacağız. Air süspansiyonları olacak. Aynı zamanda benzinli ve elektrikli olacak. Şu an benzinlide çalışıyor da şaftın arkasına yaptığımız bir düzenekle 10 kw motor ile çalıştırmayı düşünüyoruz tabii zamanımız olursa. Aracı daha önce çalıştırmıştık, tek marş ile çalışıyor. Hiç yolda bırakmaz ama yola da çıkması yasak" dedi.

"Hurda malzemelerle yaptık"

Yılmaz, aracı hurda malzemelerden yaptığını söyleyerek, "Bu aracın maliyeti, malzemeler zaten bir milim sacdan yapıldığı için elimizde kalan malzemelerle daha doğrusu hurda malzemelerle biz bunu çıkartmaya çalıştık. İmkanlarımız olsa daha iyilerini de yaparız. Yaklaşık 10 bin lirayı bulmuştur maliyeti. Tasarım bana ait değil, ben bunun bir modelini görmüştüm, bunun aynısından yapayım dedim. Aracımız da var ama hoşuma gitmediği için bu araç çok hoşuma gitti, alamayacağımız için de kopyasını yapayım dedim, o şekilde yaptık. Piyasadaki araçların çizgileri, hatları çok hoş durmuyordu. O yüzden bunun tasarımı bayağı hoşuma gitti. Danimarka modelli bir araç. Keskin hatları bayağı hoşuma gitti. Bunu yapabilirim diye düşündüm, o şekilde işe başladık. İnşallah bize yardım eden olur" diye konuştu.

"Aslında çoğu insan aracı buradan nasıl çıkaracağımızı soruyordu"

Yılmaz, insanların çoğunun aracı iş yerinden nasıl çıkartacağını merak ettiğini ifade ederek, "Bazı elektrik aksamları olacak. Bunu elektrikliye çevirdiğimizde yeri zaten mevcut, 10 kw motor baya bir maddiyat gerektiren bir şey. Ben aslında çizmiştim ama baktım çok maddiyat gerektiren bir şey, o yüzden yapamadım. Görenler bayağı bir beğeniyor. Aslında çoğu buradan nasıl çıkaracağımızı soruyordu, işte şimdi çıkartıyoruz sanayiye götürüyoruz. Yaklaşık 2 saatten beri çalışıyoruz, siz de gördünüz bayağı bir uğraştık. Duvarı kırdık, ondan sonra camı falan çıkarttık. O şekilde sanayiye şimdi götüreceğiz. Geri kalan kısmını da sanayide halletmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Destek gelirse ben bu arabayı uçururum"

Yılmaz, kendisinin desteklendiği takdirde aracın el yapımı gibi değil fabrika çıkışlı bir araç gibi olacağına değinerek, "Bu emeğin bir karşılığı var mı bilmiyorum ama şu an için satmayı düşünmüyorum. Destek gelirse ben bu arabayı uçururum. Çünkü şöyle bir durum var, ben bu aracı bizim evin 8. katın çatısında yapmaya başladım. Oradan indirdim buraya getirdim, o şekilde bir heves var. Destek olursa el yapımı gibi değil de fabrika çıkışlı bir araç çıkar, öyle söyleyeyim" şeklinde konuştu.

#Murat Yılmaz# sivas# otomobil
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