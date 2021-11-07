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İşverenlerden asgari ücret açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 11:45
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İşverenlerden asgari ücret açıklaması

TİSK Yönetim Kurulu, yaşanılan olağanüstü süreçte devletin tüm kurum ve kuruluşlarının COVID-19 salgınının ülkedeki ve çalışma hayatındaki etkilerini en aza indirmek için büyük bir özveri ile çalıştığını vurgulandı.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda başta Türk-İş olmak üzere işçi konfederasyonları, işveren kuruluşları, 81 ildeki işletme ve temsilcileriyle sıkı bir istişare halinde olduklarını belirten TİSK Yönetim Kurulu, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor. Milyonlarca çalışanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren bu konuda, hem çalışan hem işveren bakışını anlamak için gerçekleştirdiğimiz araştırmalar ile kamuoyunun beklentilerini takip ediyoruz. Bu doğrultuda, sahadan aldığımız yüz binlerce satır veri, görüş ve öneri, ayrıca uzman ekipler ile gerçekleştirdiğimiz teknik analizlerle çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz."

"Dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden önemli"

TİSK Yönetim Kurulu, birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz."

"Toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunacağız"

"Bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas" ifadelerini kullanan TİSK Yönetim Kurulu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Bu yaklaşımla ortaya koyacağımız toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunmaya hazırlanıyoruz. Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır."

#TİSK# asgari ücret
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