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Ciğer karaborsaya düştü, fiyatı katlandı

Adana'da canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte ciğer sıkıntısı yaşanmaya başladı. Ciğerin karaborsaya düşmesiyle kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişinde buldu. Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam gelirken, kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Kasım 2021 11:53
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Adana'da günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte birçok sakatat ürününde olduğu gibi ciğerde de artış yaşandı. Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam gelirken, kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı.

Fiyatı artmasına rağmen ciğer, adeta karaborsaya düştü ve kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişi vermekte buldu. Adana'da sabah kahvaltısından itibaren gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı çekildiğini belirten esnaf, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

''Adana'ya gel, ciğerimi ye' diyoruz ama ciğer yiyemez olduk'
Kentte 42 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, ciğerin artık lüks tüketime girdiğini söyledi. Aydın, fiyat artışına rağmen ciğer bulunmadığına belirterek, "Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız. 'Adana'ya gel, ciğerimi ye' diyoruz ama ciğer yiyemez olduk. Eskiden ciğer kullanılan bir şey değildi ama ciğer şu anda aldı başını gidiyor. Şu anda 110 TL'ye kadar ulaştı. Ciğer fiyatları artmasına rağmen ciğer bulunmuyor, kısıtlı. Eskiden garibanın yemeğiydi ama şu anda zenginin yemeği oldu" diye konuştu.

'Et fiyatıyla arasında uçurum var'
42 yıllık meslek hayatı boyunca ciğerin ilk kez bu kadar talep gördüğünü söyleyen Aydın, "Ciğer eskiden atılıyordu. Kesimi kendisi yapan benim gibi firmalar ciğer buluyor ama bulamayan esnaf çok var. Buna bir önlem bulunmalı. Ne değişti de bu ciğer bu kadar arttı. Et fiyatıyla arasında uçurum var. Bence burada bir fırsatçılık var. Bizim ülkemizde ne yazık ki insanlarımız fırsatçılığı seviyor. Bizim kalben bir şeyler yapmamız lazım. Bunu fırsata dönüştürmemek lazım" ifadelerini kullandı.

'Ciğer şu anda karaborsa'
Adana Kasaplar Çarşısı'nda yıllardır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen ise ciğerin adeta karaborsaya düştüğünü söyledi. Ökmen, "Şu an ciğerin kilogram fiyatı 110 lira. Çok nadir bulunuyor. Koyunlar için arpa ve buğday fiyatlarının artışı da bu fiyatlarını arttırdı. Ciğer ve kuyruk yağına zam geldi. Kuyruk yağı 60 lira, ciğer 110 lira, erkek kemiksiz kuzu eti 70 lira. Yetkililerden çare bekliyoruz. Ciğer şu anda karaborsa" dedi.

#adana# ciğer karaborsa
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