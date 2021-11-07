İletişim Başkanı Altun'dan 'Fabrika' belgeseli paylaşımı
Altun, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Lafarge'ın terör örgütü IŞİD ile ilişkisini içeren, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ve araştırmacı gazetecilik yapımı olan 'Fabrika' adlı belgeselin, 12 Kasım'da TRT Haber'de yayımlanacağını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Kasım 2021 12:09
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı
paylaşımda, belgeselin tanıtım videosuna yer vererek, "Terör örgütlerini
finanse eden bir Fransız şirketi, milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler.
İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum
can. Dünyayı sarsacak bir belgesel, 'The Factory' 12 Kasım'da TRT Haber'de"
ifadelerini kullandı.