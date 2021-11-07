Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak. G-20 zirvesindeki ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak.

Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.

TURKOVAC ile ilgili çalışmalar değerlendirilecek

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.