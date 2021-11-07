Bayburt hem aşıda hem vakada düşük

Türkiye'de en çok vaka artışının yaşandığı illeri zaman zaman bünyesinde bulunduran Karadeniz Bölgesi'nde aşılama rakamları dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın son açıkladığı Günlük Covid-19 Vaka Tablosuna göre Türkiye'de en çok aşı yapılan iller Ordu ve Amasya olurken, bölgedeki en az aşılama yüzdesi ise Bayburt'ta kayıt altına alındı. Bu verilere ters orantı olarak Bayburt, Karadeniz'de en az Covid-19 vakasına rastlanılan il olarak dikkat çekti. Aşılamada ilk sıralarda yer alan Ordu'da vaka oranı 100 binde 431,31, Amasya'da 332,94 ve Türkiye'de en çok aşılamanın yapıldığı 9. il olan Zonguldak'ta ise vaka oranı 100 binde 518,60 oldu. Öte yandan diğer ilginç bir veri ise bölgede en az aşılama oranına sahip illerden biri olan Karabük (yüzde 74 aşılama oranı), 100 binde 552,92 vaka ile Karadeniz'in en çok vakaya sahip il oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde aşılama oranı en yüksek iller sırasıyla şöyle sıralandı:

Ordu yüzde 83,3, Amasya yüzde 82,9, Zonguldak yüzde 81, Bartın yüzde 80,6, Giresun yüzde 80,4, Artvin yüzde 79,8, Sinop yüzde 79,6, Çorum yüzde 79,5, Kastamonu yüzde 78,2, Samsun yüzde 78,1, Tokat yüzde 76,9, Bolu yüzde 76,9, Trabzon yüzde 76,6, Rize yüzde 75,3, Karabük yüzde 74, Düzce yüzde 72,1, Gümüşhane yüzde 68,5 ve Bayburt yüzde 64,8.

En çok Covid-19 vakası Karabük'te en az vaka da Bayburt'ta kaydedildi

18 il bulunan Karadeniz Bölgesi'nde nüfus kayıt sistemine göre 100 bin nüfusta en fazla Covid-19 vakası bulunan iller sırasıyla şöyle:

Karabük 552,92, Zonguldak 518,60, Düzce 447,59, Ordu 431,31, Kastamonu 419,79, Bolu 414,55, Tokat 402,43, Çorum 393,68, Samsun 334,86, Amasya 332,86, Trabzon 321,47, Giresun 310,88, Sinop 289,66, Bartın 278,42, Rize 217,22, Gümüşhane 182,78, Artvin 161,06 ve Bayburt 85,46.

Ayrıca Türkiye genelinde yapılan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı 117 milyon 223 bin 420 oldu.