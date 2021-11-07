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Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri

Kış aylarının gelmesi ile birlikte milyonlarca kişi elektrik ve doğal gaz faturalarında tasarruf etmenin yollarını arıyor. Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım konu ile ilgili önemli ipuçları verdiği açıklamasında bin liraya kadar tasarruf etmenin yollarını anlattı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Kasım 2021 14:59
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Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Sılkım, yaklaşan kış ayları öncesi enerji tüketimi ile ilgili uyarılarda bulundu. Son aylarda küresel enerji fiyatlarındaki artıştan çıkmak için verimliliği bir yol olduğunu Sılkım, ilk adımın evlerde atılması gerektiğini söyledi. Sılkım, "Ülkemizin nihai enerji tüketiminin en az yüzde 20'si konutlarda kullanılmakta. Konutlarda basit verimlilik uygulamaları ile yıllık enerji faturanızda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün" dedi.

60 watt'lık ampülleri 12 watt'lık tasarruflu ampuller ile değiştirin

Evlerde halen yoğun olarak 60 watt'lık standart ampullerin kullanıldığı ve bu ampullerin yüzde 20 ışık, yüzde 80 ısı yaydığına dikkat çeken Sılkım "Oysa bunu 12 watt'lık led ampul ile değiştirseniz, 5 kat daha enerji harcayacaktır. Evlerimizdeki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 10'u aydınlatmada kullanıyor olması nedeniyle, bu değişim enerji faturasında yüzde 10'una yakın iyileştirmeye sebep olur" dedi.

Tasarruflu ampuller zararlı mı?

Enerji tasarrufu için evin içindeki ampuller tasarruflu olanlar ile değiştiriliyor. Ancak elektrikten tasarruf ederken sağlığınızdan olmayın. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci, tasarruflu ampullerin yaydıkları radyasyon sebebiyle her odada tercih edilmemesi gerektiğini söylüyor. "Tasarruflu ampuller ancak yüksek tavanlı odalarda yahut başımızdan 50-60 cm yukarıda kalacak şekilde kullanıldığında olumsuz etkileri en aza indirilebilir." diyen Çerezci, çocuk odaları ve çalışma masalarında bu tür ampullerin asla kullanılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Dış mekan, koridor veya apartman merdivenlerinde hareket sensörü kullanın

Sılkım, odaların açık renklerle boyanmasıyla daha az aydınlatma ihtiyacının duyulacağını belirterek dış mekanlarda, koridorlarda veya apartman merdivenlerinde hareket sensörü kullanımı tavsiyesinde bulundu.

'C sınıfı buzdolabı A sınıfına göre 2 kat elektrik tüketir'

Yeni evlenecek veya evine yeni beyaz eşya alacaklara da uyarılarda bulunan Sılkım, "Beyaz eşyalarda enerji tasarrufunun sağlanması öncelikle A sınıfı ile olur. C sınıfı buzdolabı A sınıfına göre, 2 katı elektrik tüketir. A sınıfındaki elektrikli ev aletleri, en az elektrik ve su tüketen ürünler. Buradan sağlayacağınız tasarruf hem ülke hem de ev ekonomisine katkı sağlar" diye konuştu.

Çamaşır makinesini 70 derece yerine 50 derecede çalıştırın

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasite doldurarak çalıştırılması gerektiğine değinen Sılkım, "Çamaşır makinesinde 70 derece yerine 50 derecede yıkama yapmanın enerji tüketimini yarı yarıya azaltacak. Bakıldığında çok küçük gibi görünen adımlar büyük tasarruflar sağlar" dedi.

Elektrik süpürgesi torbası doldukça daha çok elektrik tüketir

Klimada da evin büyüklüğüne göre tercih yapılması gerektiğini anlatan Sılkım, "Ayrıca elektrik süpürgesinin torbası doldukça emme gücü artar ve daha çok elektrik tüketir. Bu nedenle torbasını sık sık temizleyin. Buzdolabınızı, soba, radyatör, bulaşık makinesi ve ocak gibi ısıtıcı kaynaklardan uzak yere yerleştiriniz. Buzdolabınızın soğutucu bölümünü 4-5 dereceye, derin dondurucu kısmını ise eksi 20 veya eksi 18 dereceye ayarlayın. Elektrikli ev aletleri 'bekleme' konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji, yıllık tüketiminizin en az yüzde 2'sine denk gelmekte" ifadelerini kullandı.

'Kombi sıcaklığınızı bir derece düşürün'

Enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 75'nin ısınmada kullanıldığını hatırlatan Sılkım, bu anlamda yapılacak tasarrufun ise daha büyük önem taşıdığını söyledi. Sılkım, "Oda sıcaklığınızı 22 dereceyi geçirmeyin, evde olmadığınız zamanlarda kombiyi kapatmanız evinizi ısıtmak istediğinizde, daha yüksek enerji harcamasına neden olur. Sıcaklığınızı 1 derece azaltın, yüzde 6-7 tasarruf sağlayın. Bina yalıtım yaptırılması halinde yüzde 40'a yakın verim elde edersiniz. Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının yüzde 25'inin kaybına neden oluyor. Pencerelerinizin bakımını yapın ve pencere ve kapılarınızda yeni nesil çift camları tercih edin" dedi.

Uzun pişirme süresi olan yemekler için düdüklü tencere kullanın

Mutfaktaki enerji tüketimin de bu noktada önemli olduğunu vurgulayan Sılkım, uzun pişirme süresi olan yemekler için düdüklü tencere kullanılması gerektiğini belirterek, "Bir diğer husus çelik tencere. Çelik tencerelerde yemek pişirmek diğer materyaldeki tencerelere göre yüzde 35 tasarrufludur. Ayrıca yemekleri soğumadan buzdolabına koymayın. Önce oda sıcaklığında soğusun sonra dolaba kaldırın" diye konuştu.

ARAÇLARDA YAKIT TASARRUFU

Araç kullanımda da dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Sılkım, "Arabanızda fazla bekleme yapacağınız durumlarda, kontağınızı kapatın. Periyodik olarak lastiklerinizi kontrol ettirin 0,5 bar eksilmiş hava yakıt tüketimimizi yüzde 5 oranında artırır. Gereksiz yere ani olarak fren ve gaza basmak, benzin tüketimini yüzde 5 artırır. Camları açık olarak saatte 100 kilometrelik bir hızla otomobilinizi sürmeniz yüzde 4 daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Otomobil alırken yakıt tüketimi az olanları tercih edin. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih edin" dedi.

'ENERJİDE VERİMLİLİK MİLLİ BİR MESELEDİR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve Bakan Fatih Dönmez'in bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu ve uyarılarda bulunduğunu ifade eden Sılkım, şunları söyledi: "Bu konu gelişmiş bütün ülkelerin gündeminde. Bütün ülkeler 'nasıl verimliği artırırız' diyerek dert edinmiş. Bizim ülkemizde de farkındalık en üst kurumlardan itibaren hızla artıyor. Kaynaklar sınırsız değil, bunun farkında olmamız lazım. Enerjide verimlilik milli bir meseledir. Burada atacağımız her adımda çocuğumuzu hatta torunumuzu düşünmeliyiz. Onlara daha güzel bir dünya bırakmak için küçük adımları hızlıca atmamız lazım. Ülkemizin nihai enerji tüketiminin en az yüzde 20'si konutlarda kullanılmakta. Konutlarda basit verimlilik uygulamaları ile yıllık enerji faturanızda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün."

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