Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı

Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Vatandaşın 'altın' endişesi
Vatandaşın 'altın' endişesi
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
Büyük müjde için gaza bastık
Büyük müjde için gaza bastık
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Çavuşoğlu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Bakan Çavuşoğlu: Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık
Bu meslek lisesi, fabrikaların eleman talebine yetişemiyor
Bu meslek lisesi, fabrikaların eleman talebine yetişemiyor
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
'Gençler yaşanan ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsin'
'Gençler yaşanan ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsin'
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' sözlerine yanıt
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' sözlerine yanıt
TOGG'dan yeni test görüntüleri
TOGG'dan yeni test görüntüleri
1 kilo altın ile yakalandığı iddia edilen bürokrat görevden alındı
1 kilo altın ile yakalandığı iddia edilen bürokrat görevden alındı
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, koronavirüse yenik düştü
'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'
'Bu dev tesis ekonomiye yılda 3 milyar TL katkı sağlayacak'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı sancak tevdi töreninde hudut kartallarına hitap ederek, "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir. Sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 15:13
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı

6. Hudut Tugay Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen tören, sancağın alana getirilmesiyle başladı. Sancağın platformdaki yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan Mehmetçiğe hitap etti.

Sancak teslim töreninin, Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir." dedi.

Sancak teslim törenlerinin anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanıma, Genelkurmay Başkanıma, kuvvet komutanlarıma İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum."

#6. Hudut Tugay Komutanlığı# Erdoğan# Hudut Kartalları
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimiz ilk bir haftada 138 bin öğretmen ataması yapacağız
Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimiz ilk bir haftada 138 bin öğretmen ataması yapacağız
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Bakan Akar ve komutanlardan sınır hattında inceleme
Bakan Akar ve komutanlardan sınır hattında inceleme
CHP MYK'da gündem Cumhurbaşkanlığı adayı konusu
CHP MYK'da gündem Cumhurbaşkanlığı adayı konusu
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor

Bu Habere Tepkiniz

DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı
DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı
2020 KPSS DHBT sınavına giren İlahiyat önlisans mezunlarına son alımda hiç kadro açılmadı
Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı
Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı
Danıştay'dan özelleştirilen kurum personeline yönelik 4 önemli yeşil pasaport kararını paylaşıyoruz
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz
Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz
Danıştay 5. Dairesi, .Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayken "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle devlet memurluğundan çıkarma işlemini hukuka uygun buldu.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknisyen olarak görev yapan davacının, "teknik öğretmen" kadrosuna atanma ve bu kadronun mali haklarından yararlanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar
Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?
Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?
Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek "Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar" dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya katılan Zuhal Aşçı, karşısına çıkan 'Galatasaray' sorusuyla yarışmaya adeta damga vurdu.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Sonbahar ve kış aynı karede
Sonbahar ve kış aynı karede
Kışın çekilen fotoğrafların aynı noktadan çekilmiş sonbahar halleri şaşırttı