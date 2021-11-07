DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Ekim'de duyuruya çıkarak 7 bin 500 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İlan edilen kontenjanların 1.500'ü Kuran Kursu Öğreticilerine ayrılmış olmasına rağmen, İHL+ İlahiyat Önlisans mezunlarına kontenjan ayrılmadı, sadece hafız olanlara 165 kontenjan ayrıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 ve 2019 yılı alımlarında İHL+ İlahiyat Önlisans mezunlarına 100'er kontenjan ayırmıştı. https://ilan.memurlar.net/ilan/44503/diyanet-9-bin-500-personel-alacak.html

Ancak 2019 ve 2020 yılı personel alımlarında az da olsa kontenjan açıldığı için 2020 KPSS sınavına 38 bin aday önlisans İlahiyat düzeyinden girmişti.

2020 KPSS puanlarına dayalı ilk büyük personel alımında, İHL+ İlahiyat Önlisans mezunlarına ayrılmaması adayların tepkine neden olmuştur.

Sosyal medyada örgütlenen adaylar Diyanetin kendilerine de kontenjan ayrılmasını talep ediyor. Diyanet hizmet kolunda örgütlü sendikalardan Türk Diyanet Sen de Diyanet İşleri Başkanlığına başvuru yaparak, İHL+ İlahiyat Önlisans mezunlarına kontenjan ayrılmasını talep etti.