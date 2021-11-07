Lisenin 15 sınıfına şehitlerin adı verildi

İlçede 460 öğrencinin eğitim gördüğü Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde şehitleri anmak için çalışma başlatıldı. 2016 yılında okuldan mezun olan ve 2018 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Selahattin Turan'ın anısını yaşatmak isteyen okul yönetimi, Bilişim Teknolojileri Bölümü'ndeki 9 laboratuvar, 4 sınıf ve 2 öğretmenler odasına şehit asker, polis ve öğretmenlerin isimlerini vermeye karar verdi. Kararın ardından sınıflara şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Şehit Eren Bülbül, Şehit Polis Salih Ersin, Şehit Şahan Sezer, Burak Perçin, Mehmet Karatut, Burak Çeviker, Orçun Yılmaz, Anıl Erdal, Selahattin Turan, Musa Bayrak, Oktay Uçar, Tolga Pehlivan ve Mutlucan Meşeci'nin ismleri verildi.

'AİLELER DE ÇOK MUTLU'

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Bölüm Şefi Ömer Esen, "2016 yılında mezun ettiğimiz Selahattin Turan isimli öğrencimiz, 2018 yılında şehit oldu. Şehit olunca cenazesine gittik ve ardından okulumuzda şehidimizle ilgili bir köşe yapalım fikri ortaya çıktı. Daha sonra okulumuzun mezuniyet kayıtlarına ulaştığımızda sadece bilişim teknoloji alanında 5 şehit verdiğimizi tespit ettik. Bafra'da bulunan Şehit ve Gaziler Derneği'nden bu şehitlerimizin bilgilerini aldık. Ailelerinin telefon numaralarına ulaştık. Bu şekilde 15 şehidimizin ismini, alanımızda bulunan laboratuvar ve atölyelere verme kararı aldık. Şehit ailelerini, okulumuza davet ettik. Aileler de çocuklarının isimlerinin verildiği sınıfta, fotoğraf çekindiler, duygusal anlar yaşandı. Çok mutlu oldular ve çok sevindiler, çocuklarının mezun oldukları okulda adlarının yaşaması şehit ailelerini çok mutlu etti" dedi.

'BİZİM İÇİN ONUR VERİCİ'

Öğrencilerinden Zeynel Emirhan Çakmak, "Bizim okulumuz manevi değerlere çok önem veriyor. Eğitimimiz mesleki anlamda sınırlı değil, kültürel ve manevi eğitime de önem veriliyor" diye konuştu. 11'inci sınıf öğrencisi Talha Eser Çetin, "Bizden önceki şehit ağabeylerimiz bu sıralarda, bu sınıflarda okudu. Biz de şehitlerimizin maneviyatını ilerletmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 10'uncu sınıf öğrencilerden Mert Yasin Yalçın ise, "Şehit ağabeylerimizin isimlerinin verildiği sınıflarda okumak bizim için onur verici" dedi.