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Turizm merkezi Alanya dalış tutkunlarının adresi oldu

Antalya'nın turistik ilçesi Alanya, su altı zenginlikleriyle yerli ve yabancı dalış tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 17:18
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Turizm merkezi Alanya dalış tutkunlarının adresi oldu

Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Alanya, her dönem sunduğu alternatif turizm çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor.

Dalış tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden Alanya'da, tatilciler deniz canlılarını yakından görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bir dalış okulu sahibi Erkan Acarlar, AA muhabirine, Alanya'nın su altı zenginliğiyle sonbahar aylarında da yabancı ve yerli tatilcileri kendisine çektiğini söyledi.

Su altı turizmi alternatif turizmin önemli parçası

Türkiye'de dalış sezonunun en uzun olduğu noktalardan birinin Alanya olduğunu vurgulayan Acarlar, su altı turizminin alternatif turizmin en önemli parçası haline geldiğini dile getirdi.

Acarlar, dalış turizminin Alanya'ya zenginlik kattığına değinerek, "Alanya su üstü güzellikleri kadar su altındaki renkliliğiyle de dünyanın her tarafından insanları kendisine çekiyor. Özellikle Avrupa'dan. Almanya, İskandinav ülkeleri ile son yıllarda Polonyalılar ve şüphesiz Ruslar, Alanya'nın su altı güzelliklerini keşfetmeye geliyor." dedi.

Özellikle tarihi kale yarımadası etrafındaki 12'ye yakın dalış noktasının her seviyedeki dalıcılara uygun olduğunu aktaran Acarlar, "Yaş grubu itibarıyla 70'li yaşlara kadar dalış yapılabiliyor. Alanya'nın, herkesin bildiği gibi en az 6 ay süren turizm sezonunda yoğun bir dönemi oluyor. Bu ay Alanya'nın 2019'daki en iyi sezonundan bile daha yoğunuz. Durgunluk şu anda yok." diye konuştu.

Alanya'nın su altında eşsiz güzelliklere sahip olduğuna dikkati çeken Acarlar, Alanya'nın su altı güzelliklerini keşfetmek için herkesi ilçeye beklediklerini kaydetti.

Yaz ve kış dalış yapılıyor

Dalış eğitmeni Ayşen Acarlar ise Alanya'da iklim şartları açısından yaz ve kış dalış yapılabildiğini söyledi.

Su altı görüşünün bu mevsimde daha açık ve net olduğunu belirten Acarlar, "Özellikle bu mevsimde Akdeniz tercih ediliyor. 12 dalış noktasından 5'i mağara. Batıklardaki zenginlik görülebiliyor. Maksimum 30 metreye kadar indiğimiz derinliklerde ahtapot, müren, kalamar, orfoz, akya gibi deniz canlılarımız var. Bazen su altı mağaralarına yaptığımız dalışlarda Akdeniz foku da görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Dalış yapan turistlerden Senem Çağla Bilgin, Londra'dan tatile geldiğini dile getirdi.

Güzel havanın keyfini çıkardıklarını anlatan Bilgin, "Denizin güzelliklerini görmeye geldim. İlk kez dalış yapıyorum." dedi.

Tatilcilerden Michael Keys ise Türkiye'ye ilk kez tatile geldiğini, bir haftalık tatilde alternatif eğlencelere yöneldiğini belirterek, "Burada güneşi görüyor ve hissediyorum. Deniz çok güzel. Bu mevsimde denize atlamak ve buranın su altını görmek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

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