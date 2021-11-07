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İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Kasım 2021 17:29
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İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları İstanbul ve Ankara'da azalırken İzmir'de arttı.

Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (16-22 Ekim) İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir olduğunu belirtti.

İllere göre 23-29 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

İl Adı Sayı
Adana 240,05
Adıyaman 182,46
Afyon 122,00
Ağrı 62,38
Aksaray 69,74
Amasya 322,51
Ankara 287,85
Antalya 61,92
Ardahan 176,79
Artvin 153,98
Aydın 49,24
Balıkesir 360,64
Bartın 268,87
Batman 26,92
Bayburt 79,36
Bilecik 356,17
Bingöl 145,86
Bitlis 61,25
Bolu 391,36
Burdur 146,02
Bursa 392,06
Çanakkale 222,33
Çankırı 264,51
Çorum 371,99
Denizli 162,74
Diyarbakır 62,02
Düzce 375,56
Edirne 160,63
Elazığ 170,08
Erzincan 296,46
Erzurum 111,04
Eskişehir 219,17
Gaziantep 115,13
Giresun 273,00
Gümüşhane 154,55
Hakkari 49,91
Hatay 196,95
Iğdır 110,77
Isparta 150,35
İstanbul 293,02
İzmir 64,81
Kahramanmaraş 339,51
Karabük 534,04
Karaman 176,13
Kars 113,36
Kastamonu 360,01
Kayseri 166,45
Kırıkkale 281,30
Kırklareli 244,93
Kırşehir 304,89
Kilis 227,60
Kocaeli 447,26
Konya 127,33
Kütahya 239,64
Malatya 160,39
Manisa 211,29
Mardin 30,54
Mersin 181,30
Muğla 50,86
Muş 38,43
Nevşehir 162,97
Niğde 192,78
Ordu 468,35
Osmaniye 336,34
Rize 216,63
Sakarya 368,48
Samsun 311,12
Siirt 35,34
Sinop 255,94
Sivas 190,13
Şanlıurfa 77,77
Şırnak 12,83
Tekirdağ 250,03
Tokat 384,37
Trabzon 299,54
Tunceli 285,22
Uşak 188,13
Van 27,32
Yalova 489,77
Yozgat 163,92
Zonguldak 449,59
#Covid-19# vaka sayısı
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