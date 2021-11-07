Zeytinyağı dolar bazında yüzde 26 değer kazandı

Türkiye, 2020/21 sezonunda zeytinyağı, sofralık zeytin ve prina yağından toplamda 293 milyon 885 bin dolar döviz geliri elde etti. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye, 1 Kasım 2020-31 Ekim 2021 tarihleri arasında 44 bin 22 ton zeytinyağı ihracatı karşılığı 134 milyon 879 bin dolar döviz geliri elde etti. Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı 2019/20 sezonunda 45 bin 389 ton karşılığı 110 milyon 238 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Altın sıvının ihracatı miktar bazında yüzde 3'lük düşüşe karşın değer bazında yüzde 22'lik artış gösterdi. 30 Eylül'de sona eren sofralık zeytin sezonunda Türkiye, 150 milyon 142 bin dolarlık sofralık zeytin ihracatına imza atmıştı. Türkiye'nin 2020/21 sezonundaki 8 milyon 834 bin dolarlık prina yağı ihracatı da eklendiğinde Türk zeytincilik sektörünün toplam ihracatı 293 milyon 855 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektöründe ihracata bağımlı bir sektör olduğuna işaret eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2020/21 sezonuna girerken zeytin için son 11 yılın, zeytinyağında da son 7 yılın en düşük rekoltesiyle girildiğini, buna rağmen sofralık zeytin ihracatında 88 bin 430 tonluk, zeytinyağında da 44 bin 22 tonluk ihracat performansının takdiri hak ettiğini kaydetti.

TURQUALITY Projesi ABD'ye zeytinyağı ihracatını artırdı

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda ihracatçı birliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk gıda ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdiği TURQUALİTY Projesi'nde Türk zeytinyağının da ABD'de tanıtımını yaptıkları bilgisini paylaşan Er, "TURQUALİTY Projemizin de itici gücüyle ABD'ye yaptığımız zeytinyağı ihracatı yüzde 36'lık artışla 33,4 milyon dolardan 45,6 milyon dolara yükseldi. Toplam ihracatımızda ABD'nin payı yüzde 30'dan yüzde 34'e çıktı" diye konuştu.

"Zeytinyağı ihracatçıları İngiltere'ye gümrüksüz ihracat yapmak istiyor"

İngiltere'nin yıllık 75 bin ton zeytinyağı tüketimi olduğu bilgisini veren Er, BREXİT sonrasında Türkiye'nin İngiltere'ye gümrüksüz zeytinyağı ihraç edebileceği Serbest Ticaret Anlaşması (STA) benzeri ikili bir anlaşmanın Türk zeytinyağı sektörüne büyük fayda sağlayacağını, sektör olarak İngiltere pazarından pay alabilecekleri bir zemin oluşması talepleri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin zeytin ağacı varlığının son 20 yılda iki kat artarak 90 milyondan 180 milyona yükseldiğine vurgu yapan Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin zeytinyağı ve sofralık zeytin rekoltelerinde önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde önemli artışlar olmasını bekliyoruz. İç tüketimimizi aynı hızda artırmamız mümkün olmadığına göre ürettiğimiz ürünün katma değere dönüşmesi için ihracat hayati öneme sahip olacak. O nedenle üreticilerimize zeytinyağında kilo başına verilen 80 kuruş desteğin 3 TL'ye, dane zeytinde verilen 15 kuruş desteğinde 75 kuruşa çıkarılması, ambalajlı zeytinyağında da verilen desteğin geçtiğimiz yıllardaki gibi 600 dolar seviyelerine yükseltilmesini istiyoruz. Sektörümüze verilen destekler artırıldığı takdirde rekoltenin de artışıyla orta vadede 1,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabiliriz."

130 ülkeye zeytinyağı ihracatı

Türkiye, 2020/21 sezonunda 130 ülkeye zeytinyağı ihraç ederken, ABD'den sonra en çok ihracat yapılan ülke 20 milyon 641 bin dolarla İspanya, 11 milyon 784 bin dolarla Japonya oldu. Zeytinyağı ihracatında en dikkat çekici artış ise İran'a gerçekleşti. İran'a 2019/20 sezonunda 478 bin dolar olan zeytinyağı ihracatı, 2020/21 sezonunda yüzde 957'lik artışla 5 milyon 50 bin dolara çıktı.