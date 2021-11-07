Ankara'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu 20 saat sonra kaybolduğu noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 18:28
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan bir aile, çocukları A.T'nin, 'Kursa gidiyorum' diyerek ayrıldığı evine dönmediğini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.
Polis ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Kız çocuğu, kaybolduktan 20 saat sonra 30 kilometre uzaklıktaki Yenimahalle ilçe sınırında yürümekten bitkin halde bulundu.
Yiyecek ikram edilen ve sağlık kontrolünden geçirilen A.T'nin, "ailesine kızdığı için evden uzaklaştığını" söylediği öğrenildi.
A.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu Habere Tepkiniz
DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı
2020 KPSS DHBT sınavına giren İlahiyat önlisans mezunlarına son alımda hiç kadro açılmadı
Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı
Danıştay'dan özelleştirilen kurum personeline yönelik 4 önemli yeşil pasaport kararını paylaşıyoruz
Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz
Danıştay 5. Dairesi, .Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayken "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle devlet memurluğundan çıkarma işlemini hukuka uygun buldu.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknisyen olarak görev yapan davacının, "teknik öğretmen" kadrosuna atanma ve bu kadronun mali haklarından yararlanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar
Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?
Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?
Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek "Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar" dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!
ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya katılan Zuhal Aşçı, karşısına çıkan 'Galatasaray' sorusuyla yarışmaya adeta damga vurdu.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.