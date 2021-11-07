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İstanbul caddelerinde yabancı plakalı lüks araçlar çoğaldı

İstanbul caddelerinde yabancı plakalı lüks araçlar dikkat çekiyor. Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, bu artıştaki temel nedeni pandemi etkisi, göç ve yabancı öğrenci sayısındaki artış olduğunu belirtti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Kasım 2021 18:35
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İstanbul caddelerinde yabancı plakalı lüks araçlar çoğaldı

stanbul genelinde yabancı plakalı lüks araçlar dikkat çekiyor. Caddelerde görülen özellikle Orta Doğu ülkelerine ait plaka takılı araçların ülkemizdeki fiyatları milyonları buluyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, bu artışın temel nedenlerinin pandemi döneminde esnetilen giriş çıkış kuralları, yoğun göç ve yabancı öğrenci sayısındaki artışı gösterdi. Altan, araçların ülkeye giriş yollarını anlattı.

"İKİ ŞEKİLDE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPABİLİYORLAR"

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Yabancı plakalı araçlar iki şekilde Türkiye'ye giriş yapabiliyorlar. Turistlik kolaylık amacıyla bu kapsamda gelen yabancı taşıtlar mevcut. İkincisi ise Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu doldurarak gelen yabancı taşıtlar.

Bunu iki maddede toplayabiliriz. Birincisinde turistlik amaçla gelen ancak dışarıda yerleşik olan yani ikametgahı dışarıda olan Türkiye'ye girişlerinde geriye sayarak son yıl 185 gün dışarıda bulunduysa bunları biz Türkiye'ye alırız. Burada Türk, yabancı, çifte vatandaş ayrımı yoktur. Türkiye'de öğrenim gören ya da Türkiye'de çalışma ruhsatı olan sadece yabancı uyruklular Yabancı Taşıt Geçici Giriş Karnesi alarak bize yabancı taşıt getirebilirler. Burada da gümrükte gümrük vergisinin yüzde 20'si teminat alınarak yabancı taşıtı sokabilir" dedi.

ARAÇLAR 730 GÜN KALABİLİYOR

Altan, "Yabancı plakalı araçlar girdiği zaman 730 gün bizim ülkemizde kalabilirler. 730 gün sonunda tekrar dışarı çıkıp 185 gün şartını sağlayıp geri gelmeleri gerekiyor. Fakat pandemiden dolayı devletimiz biraz kuralları esneterek 185 gün yerine 15 gün durma sağladı. Bu durumdan dolayı yabancı araçlar daha da çoğaldı. Sebeplerden biri bu. 2 sene sonunda çıkamazsa 6 ay uzatma hakkı sağladı. Bunun da bazı şartları var" diye konuştu.

GÖÇ VE YABANCI ÖĞRENCİ ETKİSİ

Altan,şöyle devam etti:

"Asıl sebep ülkemiz çok göç aldı. Özellikle Orta Doğu'dan. İnsanlar araçlarını getirdiler. Bunun gibi etkenler oldu. Bunun dışında ülkemiz üniversite öğreniminde büyük bir atılım yaptı. Yabancı öğrenci çoğaldı. Yabancı öğrencilerimiz de araç getirebiliyor. Bunda da kurallar var. Öğrenimi bittikten sonra çıkarması lazım. Cezası var. Bir nedende olabilir. Süresi biten araçlarda 1 ayda 346 lira, 2 ayda 692 lira, 3. ayda ise 1038 lira. Sonraki ayda gümrük vergisinin 4'te 1'i oranında araca ceza uygulanıyor. Kapı dışı bırakılıyor. Belki bunlardan da faydalanarak bunu uzatanlar olabilir.

Caydırıcılığı bana göre az. Önlemleri biraz daha düzenlemek gerekir. Çünkü son 4-5 senede hatta son 10 senede bile diyebiliriz değişiklikler var. Bunları yavaş yavaş değiştirerek daha katı önlemler almamız gerekir. Çok lüks araca binince Türk vatandaşı da tabi psikolojik olarak 'onlar binebiliyor ben niye binemiyorum' şeklinde bir durumla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

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