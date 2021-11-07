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'Alparslan: Büyük Selçuklu' 8 Kasım'da seyirciyle buluşacak

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği "Alparslan: Büyük Selçuklu", TRT 1 ekranlarında 8 Kasım'da yayımlanmaya başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 19:47
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'Alparslan: Büyük Selçuklu' 8 Kasım'da seyirciyle buluşacak

Yönetmen koltuğuna Sedat İnci oturduğu dizi ilk bölümüyle 8 Kasım'da saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda, Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik yer alıyor.

Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı.

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizinin ilk bölümünün konusu şöyle:

"Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır."

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