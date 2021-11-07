Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Kasım 2021 19:51
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında direksiyon başında çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Emniyet kemeri takmanın trafikte olası risklerle karşılaşma ihtimalini düşürdüğünü söyleyen Bakan Soylu videoda, "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" ifadelerine yer verdi.