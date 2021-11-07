Fenerbahçe 1 puanı son saniyede kurtardı
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor 2-2 berabere kaldı.
7. dakikada Thiam'ın savunma arkası pasına hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve savunmacı Min-jae'nin anlaşmazlığından faydalanarak topla buluştu. Meşin yuvarlağı ayağından açan Gavranovic'in dar açıdan şutunda top yan filelerde kaldı.
25. dakikada Emrah Başsan'ın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 33. dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın şutunda top direkten oyun alanına geldi.
39. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Hücum yönünün sağından Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top aşarak kale direğinin içine çarptı. Atağında devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Kolovetsios boş kaleye topu gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Konuk ekip 61. dakikada Mario Gavranovic'in golüyle skoru 2-0'a getirdi.
Fenerbahçe 85. dakikada Miha Zajc'la farkı bire indirdi.
90+9'da VAR kontrolü sonrası çalınan penaltıda topun başına geçen Mesut Özil, maçın skorunu belirledi.