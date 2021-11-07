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AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Ankara'mız CHP'li Mansur Yavaş'ın elinde büyükşehir belediyeciliği açısından çok talihsiz bir dönem yaşıyor. Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var. Yeni yol açmak trafiği tıkar" diyen bir belediye başkanının trafik sorununu çözmesi mümkün değil zaten. Yol yok, asfalt yok. Mevcutların bakımı yok" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 21:34
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AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin Twitter üzerinden video mesaj yayınladı. AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara'nın CHP'li Mansur Yavaş'ın elinde büyükşehir belediyeciliği açısından çok talihsiz bir dönem yaşadığını ifade etti.

Genel Sekreter Fatih Şahin, mesajında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek şöyle konuştu:

"Ankara'mız CHP'li Mansur Yavaş'ın elinde büyükşehir belediyeciliği açısından çok talihsiz bir dönem yaşıyor. Ankara'nın pek çok ilçesinde su sorunu yaşanıyor. Gölbaşı'nda tam 6 aydır günde sadece 1 saat su verilen yerler var. Çamlıdere, barajın hemen dibinde susuzluk çekiyor. "Kuru peyzaj" diyerek parkları, bahçeleri, refüjleri kuruttu. Mansur Yavaş'tan sonra ilçelerimiz hizmete hasret kaldı.

"Büyükşehir'in sorumluluğundaki hizmetleri ilçe belediyelerimiz karşılamaya çalışıyor"

Ankara'da ciddi bir trafik sorunu olduğunu belirten Şahin, "Geçenlerde Söğütözü'ndeki Genel Merkezimizden TBMM'ye tam 1 saatte gittim. Mesafe 6 kilometre bile değil. Yürüsem zaten 1 saatte giderdim. 'Yeni yol açmak trafiği tıkar' diyen bir belediye başkanının trafik sorununu çözmesi mümkün değil zaten. Yol yok, asfalt yok. Mevcutların bakımı yok. Havaalanıyla Ankara'ya gelen herkesin ve Kuzey Ankara'nın kullandığı Protokol yolunda, bir aracın üstüne tünel girişindeki beton düştü geçtiğimiz günlerde. 1,5 ay önce bir vatandaşımız Büyükşehir Belediyesine o betonların düşeceğini söylüyor. 1 ay sonra inceleme başlattık diyorlar. Göz göre göre yaşanan bu durum kaza filan değil, Ankara'ya ve Ankaralıya kast etmektir" dedi.

"Ortada sadece beceriksizlik yok; vurgun var, mafyatik yöntemler var" diyen Şahin, "Sayıştay raporlarına da yansıyan rakamlara göre ihale yasası ihlal edilerek yapılan asfaltlarla belediye 87 milyon TL zarara uğratıldı. Mansur Yavaş 150 TL'lik kitre bebeklere 11.500 TL ödedi. Bunu soran gazetecileri de gözü dönmüş bir güruha darp ettirdi. CHP'li Mansur Yavaş Ankara'ya değil kendisine yatırım yapıyor. Ankara'nın parasını kendi reklamı için çarçur ediyor. Ama ürün kötü olunca reklam işe yaramıyor. Her geçen gün gerçek yüzü daha net bir şekilde ortaya çıkıyor" diye konuştu.

#Fatih Şahin#
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