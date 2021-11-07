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TOKİ ile hayallerine kavuştular

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Manisa'da bugüne kadar 10 bin 929 konutun yapımına başlarken, 7 bin 800'ünü tamamlayarak hak sahibi vatandaşlara teslim etti. Yatay mimari tarzıyla inşa edilen Kırkağaç ilçesindeki 234 konutta bir yıldır yaşayan vatandaşlar, bir yandan mahalle kültürünü yaşatmanın bir yandan da hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek TOKİ'ye teşekkür etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 21:51
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TOKİ ile hayallerine kavuştular

Dar gelirli, evi olmayan vatandaşları kira öder gibi az peşinat, düşük taksitle konut sahibi yapan TOKİ, bugüne kadar 1 milyon 100 bin konut inşa ederek 5 milyonu aşkın vatandaşa sıcak yuva sağladı. TOKİ, son 3 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehircilik kriterleri doğrultusunda insanların toprakla buluştuğu, aile, komşuluk ve dayanışma kültürünü artıran mahalle kültüründe yatay mimari ile yöresel mimarinin izlerini taşıyan sosyal konutlar inşa etmeye başladı. 1 milyon sosyal konutun yanında kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu sağlık, eğitim, spor, güvenlik ve kültür binalarının yapımını da gerçekleştiren TOKİ, bugüne kadar 25 bin 200 sosyal donatının inşasını tamamladı.

TOKİ'den Manisa'ya 10 bin 929 konut

Ülkenin dört bir yanında doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen, yerel unsurları barındıran tarihi kültürümüze uygun projeler gerçekleştiren TOKİ, şehzadeler şehri Manisa'da bugüne kadar 10 bin 929 konutun yapımına başladı. Bu konutların 7 bin 800'ü tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. TOKİ tarafından Manisa'da ayrıca 2 aile sağlık merkezi, 16 cami, 5 hastane, 6 kamu hizmet binası, 18 ilkokul, 1 kreş, 7 lise, 2 pansiyon, 2 spor salonu ve 62 ticaret merkezi yapıldı.

Yatay mimari anlayışla inşa edilen Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki konutlarının 43'ü 2+1, 191'i ise 3+1 planında yapıldı. Toplam 234 konutta yaşamın başladığı Kırkağaç'taki TOKİ konutları modern mimari ve geleneksel mimarinin sentezlendiği proje olarak dikkat çekiyor. Zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, ahşap görünümlü fibercement kaplamalı payandalı cumba görünümlü çıkmalar, büyük blok girişleri ile farkındalık oluşturuldu. Mahalle kültürünü yaşatan proje ile dükkanları, camisi, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları olan aynı zamanda şehre değer katan yeni bir yaşam merkezi oluştu.

Hak sahipleri mutluluklarını dile getirdi

Kırkağaç'taki 234 konutluk TOKİ evlerinde oturan Ayşen Sarı, "Çok güzel, memnunuz, 3+1 konutta oturuyoruz. Çok güzel evimiz, sağlık yönünden her yönden güzel. Havadar, dağa baktığı için temiz bir havası var. Daha önce kiradaydık. Eşim emekli olunca 3 sene önce TOKİ'ye başvurdu. Kurada çıktı. Yerleştik, memnunuz. Allah Razı olsun TOKİ'den. Evlerimizden memnunuz. Yatay proje olmasından dolayı memnunuz. Diğer TOKİ'lerden farklı. TOKİ sayesinde kira öder gibi ev sahibi olduk. Normal şartlarda da imkanımız yoktu, evlerin fiyatları oldukça yüksek. Şu anda ödeyebiliyoruz" derken, Serdar Kocakuşak isimli hak sahibi ise şunları söyledi:

"Biz TOKİ'den çok memnunuz. Allah razı olsun onların sayesinde ev sahibi olduk. Evlerimiz çok güzel memnunuz. Kira öder gibi ev sahibi olduk. Evlerimiz çok güzel."

"Mahalle kültürünü yaşatıyoruz"

Bir yıldır TOKİ evinde oturan Kadir Karataş, "2000 yılından itibaren yazıldık. Sağ olsun devletimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanımız, TOKİ'yi yapanlardan Allah razı olsun. Buraya ilk gelen biziz. Bir sene oldu evlerimiz. Türkiye'de ve Kırkağaç'ta yatay mimari konusunda çok güzel evler. İçi, dışı, yalıtımı, ebeveyn banyosu olan evlere sahibiz. Devletimizden Allah razı olsun. Mahalle kültürünün, komşuluğun yaşatıldığı, birbirine yardım eden, birbiriyle saygı ve sevgi içinde bir mahalle yaşantımız var" şeklinde konuştu.

Hayallerine kavuştu

Bir yıldır evinde oturmasına rağmen hala bu kadar güzel bir evde oturduğuna inanamadığını dile getiren Birgül Yaşar ise, "TOKİ evlerinde oturuyorum. 3+1 evim. Evimden çok memnun. Ben TOKİ evi için Cumhurbaşkanımıza bile mesaj yazdım evim olsun diye. Ben böyle bir evin çıkacağını bile hayal etmiyordum. Düşünün kocaman bir evim var, ebeveyn banyosu var. Gerçekten dualarımın karşılığını buldum. Çok memnun oldum. Bankalara başvuru yaptık. Ücretler çok yüksek ödenecek gibi değil. TOKİ sayesinde kira öder gibi ev sahibi olduk. Ben çok memnunum evimden. TOKİ sayesinde hayallerimize kavuştuk. Sizler de görüyorsunuz çok güzel değil mi?" diye konuştu.

Hem ev hem iş sahibi oldu

TOKİ sayesinde hem ev hem de iş sahibi olan Eray Kuyucun ise, "Hem hak sahibiyim hem de blokta temizlik görevlisiyim. 14 daireye bakıyorum. Hem iş sahibi olduk hem eş dost, arkadaş, abla abi edindik. Kendimizi sevdirdik. Güzel bir uyum içindeyiz. Cumhurbaşkanımızdan ve TOKİ'den Allah razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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