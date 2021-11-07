Miras yüzünden abisinin canına kıydı
Manisa'nın Gördes ilçesinde, miras yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine evinden getirdiği av tüfeğiyle abisini vurarak öldüren adam, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 22:27
Olay, Gördes'e bağlı kırsal Kızıldam Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İsmail Ç. (60), abisi Kadir Ç.'nin (62) evine giderek çözülemeyen miras yüzünden tartışmaya başladı.
Kadir Ç.'nin evinin önünde gerçekleşen tartışmada taraflar kavga etmeye başladı. Bu sırada İsmail Ç. evinden getirdiği av tüfeği ile abisine ateş etti.
Kadir Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, abisini öldüren İsmail Ç. av tüfeği ile birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.
Jandarmanın olayla ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.