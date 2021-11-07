Marmaris'te 'pastırma yazı' keyfi; denize girip, plajda eğlendiler

Kasım ayında deniz girenler objektiflere takılırken, aileler çocukları ile birlikte plajda güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazıları şezlonglarına uzanarak bronzlaşmaya çalışırken bazıları da kitap okuyup, dinlenmeyi tercih etti. Yaz aylarını aratmayan kalabalıklara sahne olan sahil yolları ve plajlarda renkli görüntüler oluştu. Heyecan arayanlar ise plajda kiraladıkları jet-ski ve sürat motoruyla keyifli anlar yaşadı.

'PASTIRMA YAZI KEYFİ YAŞIYORUZ'

Köpeği ile denize giren Rukiye Hadsen, "Pastırma yazı keyfini denize girerek yaşıyorum. Anın keyfini çıkarıp dinleniyorum" dedi. Arkadaşlarıyla denize giren Zeynep Ferahköse de "Güneşli ve çok güzel bir hava olduğu için fırsatı değerlendirmek istedim. Kış mevsimini yaşayan insanların yerine de denize girip güneşleniyorum" diye konuştu. Havanın sıcak, denizin ise harika olduğunu söyleyen Çetin Ulaç ise kasım ayı da olsa havanın yazdan bir farkı olmadığını belirtti. Elvan Turkazcan da "Çok sıcak. 21 senedir Marmaris'te yaşıyorum, güneşi görünce sahile gelip denizi izleyerek dinleniyorum" ifadelerini kullandı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris'te bir hafta boyunca yağışın olmayacağı, gündüz hava sıcaklığının 29 ile 33 derece, gün batımı sonrası 15 ila 20 derece olacağı, pastırma yazı olarak adlandırılan sıcaklıklar ile birlikte ilçenin yüksek nem ile birlikte sıcak ve hafif esintili geçeceği belirtildi.