Erdoğan, şehidin Kozan'daki ağabeyi Ahmet Gümren ile telefonda görüştü

AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var
AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması
AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması
İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı
İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı
İşten çıkarılan apartman görevlisi sitede yangın çıkardığını itiraf etti
İşten çıkarılan apartman görevlisi sitede yangın çıkardığını itiraf etti
Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Vatandaşın 'altın' endişesi
Vatandaşın 'altın' endişesi
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
Büyük müjde için gaza bastık
Büyük müjde için gaza bastık
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!
Dekorasyon merakı, doğal gaz faturalarınızı şişirmesin!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Erdoğan, şehidin Kozan'daki ağabeyi Ahmet Gümren ile telefonda görüştü

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Kozan'da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren'i AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kozan'daki evinde ziyaret etti. Ziyarette hakarete uğrayan şehit ağabeyinin kardeşi Ahmet Gümren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Kasım 2021 23:44
Yazdır
Erdoğan, şehidin Kozan'daki ağabeyi Ahmet Gümren ile telefonda görüştü

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Kozan'da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren'i AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kozan'daki evinde ziyaret etti. Ziyarette hakarete uğrayan şehit ağabeyinin kardeşi Ahmet Gümren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana teşkilatı ile buluşmasının ardından İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan'ın hakaret ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in kardeşi Ahmet Gümren'i Kozan'daki evinde ziyaret etti. Ziyarette şehit kardeşi Ahmet Gümren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek Lütfü Türkkan'ı mecliste görmek istemediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda Gümren ailesine geçmiş olsun temennisinde bulunarak, şehit ailelerinin sonuna kadar destekçisi olduklarını ifade etti. Erdoğan, telefonda şehidin kardeşi Ahmet Gümren'e, "Ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak Dernekleri ile toplantım vardı. Orada dernek başkanlarına da ilettim. Arkadaşlarım da söylüyorlar. Çarşamba günü grup toplantım var, orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse şehitlerimizin bacılarına, kimse en ufak hakarette bulunamazlar. Onların alnını karışlarız. Gereken neyse sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Görevden almışlar, bilmem ne yapmışlar. Bu adamın bu parlamento içinde yeri olamaz. Gereken neyse onu yapacağız. Önemli olan bir, o adamın bu parlamentoda yeri olmayışı. İki, onun genel başkanın da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması. Ailemize selamlar saygılar sunuyoruz. Tüm şehit ailelerimize hürmetlerimizi iletiyoruz" dedi.

Ziyarette konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit İsa Gümren'in ağabeyine başsağlığı diyerek, "Şehidimizin bir kardeşinin de burada ikamet ettiğini öğrendim. Bende burada kendisini ziyaret etmek istedim. Programlar bitince kendisini ziyaret ederek baş sağlığı ve sabır diliyorum. Aziz şehidimizin mekanı cennet olsun. Şehidimizin ailesine yapılan çirkin saldırı milletimizin tamamına, şehitlerimizin aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki, milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Gönül arzu ediyor ki, en azından bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin. Ama maalesef orada bile üste çıkma gayreti pişkinlik söz konusu. Bu çok üzücü bir şey. Herkesin kendi alnına yapıştırdığı etiketi seçmesi ile ilgili bir şey. Aziz şehitlerimizin hatırasını devletimiz ve milletimiz olarak unutmayacağız, her zaman yad edeceğiz. Bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet diliyor ve tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

Şehit İsa Gümren'in ağabeyi Ahmet Gümren de Cumhurbaşkanına ve Ömer Çelik'e ziyareti için teşekkür ederek, "Açıklamamı daha önce yapmıştım. Hukuki olarak davamızı sürdüreceğiz. Ben bu ziyaret için herkese teşekkür ederim. Umarız gereği yapılır milletvekilliği düşsün, gereken önergeler verilir. milletvekilliği düşürülür" diye konuştu.

Ömer Çelik'in şehit ailesini ziyaretine Şehit Polis Arda Can'ın babası Serdar Can, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Başkanı Mehmet Ay, parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

#
PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti
PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti
Engelli maaşıyla geçinen Hatun Elibol: Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanıma versin
Engelli maaşıyla geçinen Hatun Elibol: Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanıma versin
Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıfladı
Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıfladı
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
İstanbul caddelerinde yabancı plakalı lüks araçlar çoğaldı
İstanbul caddelerinde yabancı plakalı lüks araçlar çoğaldı
Darülaceze'nin 77 yaşındaki bulmaca meraklısı misafiri
Darülaceze'nin 77 yaşındaki bulmaca meraklısı misafiri

Bu Habere Tepkiniz

Devlet memuru ücretli 'sigorta hakemliği' yapabilir mi?

Devlet memuru ücretli 'sigorta hakemliği' yapabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı emrinde çalışan aynı zamanda sigorta hakemliği kaydı bulunan davacının sigorta hakemliği yapamayacağına ilişkin kararı onadı.
DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

2020 KPSS DHBT sınavına giren İlahiyat önlisans mezunlarına son alımda hiç kadro açılmadı
Elektrik ev aletlerinde %50 indirim başladı.

Elektrik ev aletlerinde %50 indirim başladı.

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319511484;dc_trk_aid=512196034;dc_trk_cid=160969661;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Danıştay'dan özelleştirilen kurum personeline yönelik 4 önemli yeşil pasaport kararını paylaşıyoruz
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Danıştay 5. Dairesi, .Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayken "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle devlet memurluğundan çıkarma işlemini hukuka uygun buldu.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknisyen olarak görev yapan davacının, "teknik öğretmen" kadrosuna atanma ve bu kadronun mali haklarından yararlanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!

ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya katılan Zuhal Aşçı, karşısına çıkan 'Galatasaray' sorusuyla yarışmaya adeta damga vurdu.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri