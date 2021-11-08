Ankara, eksi 2 dereceyi görecek

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde güneyli yönlerden, ülkemizin doğusunda doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.