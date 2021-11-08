Sakarya gazı hepimize yetecek

Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan'a... Tam bir İstanbul beyefendisi!
Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan'a... Tam bir İstanbul beyefendisi!
6 Kamu Kurumu 194 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu Kurumu 194 personel almak için ilana çıktı
İşçi ve memur arasında 20 kattan daha fazla mesai ücreti nasıl çözülecek?
İşçi ve memur arasında 20 kattan daha fazla mesai ücreti nasıl çözülecek?
Kirayı indirmek mümkün
Kirayı indirmek mümkün
Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT için kritik gün
Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT için kritik gün
Ankara, eksi 2 dereceyi görecek
Ankara, eksi 2 dereceyi görecek
AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var
AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması
AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması
İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı
İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı
İşten çıkarılan apartman görevlisi sitede yangın çıkardığını itiraf etti
İşten çıkarılan apartman görevlisi sitede yangın çıkardığını itiraf etti
Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Vatandaşın 'altın' endişesi
Vatandaşın 'altın' endişesi
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sakarya gazı hepimize yetecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2023'te kullanmaya başlayacağımız Karadeniz gazında sonraki adımı Yeni Şafak'a anlattı: "2027'de en yüksek üretim kapasitesine ulaştığımızda, ülkemizin ihtiyacının yaklaşık üçte birlik kısmını Karadeniz sahasından sağlayacağız. Meskenlerin, konutların doğalgaz ihtiyacının tamamını Sakarya gaz sahasından karşılar hale geleceğiz."

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 08 Kasım 2021 06:40
Yazdır
Sakarya gazı hepimize yetecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu yılın en büyük müjdelerinden biri olan Karadeniz gazı ile ilgili yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere ilişkin Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu. 2027 yılında meskenlerin, konutların doğal gaz ihtiyacının tamamını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanacağını müjdeleyen Bakan Dönmez,Mavi Vatan'da yürütülen sondaj çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞİF

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz için "Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması" diyen Bakan Dönmez "2027'de en yüksek üretim kapasitesine ulaştığımızda, ülkemizin ihtiyacının yaklaşık 3'te birlik kısmını Karadeniz sahasından sağlayacağız. Meskenlerin, konutların doğal gaz ihtiyacının tamamını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılar hale geleceğiz. Biliyorsunuz, Sakarya Gaz Sahası keşfi 2020'de dünyadaki ikinci büyük, denizlerde ise en büyük keşif oldu" şeklinde konuştu.

78 YERLEŞİME GAZ MÜJDESİ

Bakan Dönmez "Nüfusu 20 binin üstünde olup henüz doğal gaz kullanmayan ilçelere doğal gaz götürmek için çalışıyoruz, bir sonraki aşamada 15 binin üstündeki ilçelere bakacağız, sonra da 10 bin nüfus ve üzerinde olanlar. Her vatandaşın doğal gaz rahatlığını yaşaması adına mümkün olan bütün yerleşim yerlerine doğal gaz ulaştırma hedefimizle 2022 yılında 78 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlayacağız" dedi.

15 KUYU, 67 BİN METRE SONDAJ

Mavi Vatan stratejisiyle yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Bakan Dönmez "Karadeniz'de 540 milyar metreküplük bir keşfimiz var. Son 3 yılda, 348 arama ve üretim kuyusu, 767 bin metre sondaj yaptık. Milli gemilerimizle 15 derin deniz kuyusu tamamlandı. 67 bin metre sondaj yapıldı." şeklinde konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE ZİRVEYE

Yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırımlarının bütün hızıyla devam ettiğini, son 2 yılda devreye giren elektrik üretim santrallerinin neredeyse tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu belirten Bakan Dönmez şöyle devam etti: "Yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 53'e ulaştı. Hidrolikte 31 bin 447 MW kurulu güçle hidrolik enerji kurulu gücünde Avrupa'da üçüncü, rüzgarda 10 bin 167 MW kurulu güç rüzgar enerjisi kurulu gücünde Avrupa'da yedinci, güneşte 7 bin 534 MW kurulu güç güneş enerjisi kurulu gücünde Avrupa'da sekizinci, jeotermalde bin 650 MW kurulu güç jeotermal enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk sıradayız."

Nur Banu Aras

#sakarya gazı# yetecek
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar haftaya nasıl başladı?
İlaç firmaları ilaç satmıyor
İlaç firmaları ilaç satmıyor
Kirayı indirmek mümkün
Kirayı indirmek mümkün
TOKİ ile hayallerine kavuştular
TOKİ ile hayallerine kavuştular
Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı rekor seviyeye ulaştı
Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı rekor seviyeye ulaştı
Zeytinyağı dolar bazında yüzde 26 değer kazandı
Zeytinyağı dolar bazında yüzde 26 değer kazandı

Bu Habere Tepkiniz

Devlet memuru ücretli 'sigorta hakemliği' yapabilir mi?

Devlet memuru ücretli 'sigorta hakemliği' yapabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı emrinde çalışan aynı zamanda sigorta hakemliği kaydı bulunan davacının sigorta hakemliği yapamayacağına ilişkin kararı onadı.
DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

2020 KPSS DHBT sınavına giren İlahiyat önlisans mezunlarına son alımda hiç kadro açılmadı
Elektrik ev aletlerinde %50 indirim başladı.

Elektrik ev aletlerinde %50 indirim başladı.

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319511484;dc_trk_aid=512196034;dc_trk_cid=160969661;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Danıştay'dan özelleştirilen kurum personeline yönelik 4 önemli yeşil pasaport kararını paylaşıyoruz
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Danıştay 5. Dairesi, .Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayken "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle devlet memurluğundan çıkarma işlemini hukuka uygun buldu.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknisyen olarak görev yapan davacının, "teknik öğretmen" kadrosuna atanma ve bu kadronun mali haklarından yararlanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Kardeşlerim 28. bölüm fragmanı

Kardeşlerim 28. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 13 Kasım 2021 Cumartesi akşamı ATV'de...
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri