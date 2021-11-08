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Kadına yönelik şiddete karşı öneri: Evlilik öncesi çiftlere rapor verilsin

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önlenmesi için milletvekillerinden, evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutulması ve kişilerin şiddet geçmişlerinin araştırılarak psikolojik rapor alması teklifi geldi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 08 Kasım 2021 07:10
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Kadına yönelik şiddete karşı öneri: Evlilik öncesi çiftlere rapor verilsin

Kadına yönelik şiddetin araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de oluşturulan Araştırma Komisyonunda, milletvekilleri ilginç tespit ve önerilerde bulundu. Komisyon üyelerinin, şiddetle mücadele konusunda İspanya'daki inceleme gezisi ve Türkiye'de sahadaki tespitlerinden yola çıkarak, yaptıkları tekliflerden bazıları şöyle:

Çiğdem Erdoğan Atabek (AK Parti Sakarya Milletvekili):

İspanya'da olduğu biz de ülkemizde bölgesel olarak stratejiler üretebiliriz. Çünkü Diyarbakır'da Gaziantep'te duyduğumuz hikayeler, İstanbul ve Ankara'dan tamamıyla farklıydı. Bölgesel mücadele yöntemleri belirlersek faydalı olur diye düşünüyorum.

'ŞİDDET BAKANLIĞI' KURULMALI

Yelda Erol Gökcan (AK Parti Muğla Milletvekili):

Kadın cinayetleri gerek dünyada gerek Türkiye'de almış başını gidiyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır toleransın, özellikle zihniyet dönüşümünün gerçekleşebilmesi için bu işe daha güçlü bakmalıyız. Belki ileride, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bakanlığı' olabilir ama en azından Bakanlık kuruluncaya kadar 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Başkanlığı' kurulabilir. Güçlü ve bütçesi olan bir başkanlık olmalı. Ayrıca TBMM'de daimi bir kadına yönelik şiddetle mücadele komisyonu ve bu konuda özel ihtisas mahkemelerinin kurulmalı.

ÇİFTLER EĞİTİMDEN GEÇİRİLSİN

Öznur Çalık (Komisyon Başkanı-AK Parti Malatya Milletvekili):

İspanya'da kadına yönelik şiddetle mücadelede hem ceza, hem hukuk yargılaması yapan ihtisas mahkemeleri var. Cezayı veren mahkeme, nafaka, velayet gibi hususlara da karar verebiliyor. Bu durum daha hızlı karar alınmasını ve uygulanmasını sağlıyor. Bölgesel çalışmalarla ilgili de biz hem yerel bazlı, hem de bölge bazlı çalışmaları yapıyoruz ama bunu da artırmamız gerekiyor. Evlenmeye aday olan çiftlerin mutlaka ön eğitimden, bilgilendirmeden geçirilmesi ve bu eğitim sonrası aldıkları ehliyetle evliliklerine başlamaları gerekir.

NÖBETÇİ PSİKOLOG OLMALI

Esin Kara (MHP Konya Milletvekili):

Nüfusu 100 bin üzerinde olan belediyelerin konukevi açması gerekiyor. Açmayan belediyelerle ilgili bir yaptırım, zorlama getirebilir. Ayrıca uzmanlık mahkemelerinin yetkisinin artırılması, daha hızlı karar alınması sağlayacaktır. Kadın konukevinde kalanlara mesleki eğitim verilerek, istihdam edilmeleri sağlanabilir. Kötü yola düşmüş ve o yoldan kurtulmak isteyen kadınlara yönelik de çalışma yapılabilir. Belki onların rehabilite edilmesi, topluma kazandırılması için elimizden geleni yapabiliriz. Evlilik öncesinde eşlere şu hakkın da sunulması, yani eşinizin önceden bir sabıka kaydı, şiddet meyli var mı bu tarzda bir bilgiyi evlenecek olan iki tarafa da verilmesi ya da hani nasıl sürücü belgesi alırken, psikolojik raporları alıyoruz ya, belki gerekirse bir psikologdan rapor alınması da önemli olabilir.

Çocuklarımızın da küçük yaşta öfke kontrolü eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Okullardaki rehber öğretmenlerin her çocukla 10-15 dakika sohbet ederek çocuktan aile içerisindeki diyaloğu ya da şiddet olup olmadığı bilgisi alınabilir. Aile hekimleri olduğu gibi aile rehberleri de olabilir. Ayrıca, şiddet mağduru kadınların ulaşabileceği şekilde 7/24 sistemine göre psikolog ve sosyologlar çalışmalı. İhtiyaç olduğu anda kadın telefonla çağırabilir, nöbetçi psikolog şeklinde olabilir.

Tuba Vural Çokal (AK Parti Antalya Milletvekili): Bu psikolojik rapor konusu çok önemli gerçekten. Evlilik öncesi insanlardan Hepatit-B testi isteniyor, kan testi isteniyor. Gerçekten bu işi evlenirken bir tık daha zorlaştırmak, ama boşanmaları kolaylaştırmak gerektiğine inanıyorum. Yani özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde bir psikoloğun bulunması gerektiğine inanıyorum.

YÜCEL KAYAOĞLU

#kadına yönelik şiddet# öneri# evlilik
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