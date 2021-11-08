6 Kamu Kurumu 194 personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve 3 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 46 İşçi Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 46 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 12 kasım 2021
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız
Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi, 60 sözleşmeli, personel alacak. Son başvuru tarihi 22 kasım 2021
Eskişehir Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 22 kasım 2021
Sağlık Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Bartın Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Bartın Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 kasım 2021
Bartın Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 27 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Selçuk Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Tarım ve Orman Bakanlığı Sürekli ve Geçici 6 İşçi Alacak
Tarım Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz9 Kamu Kurumu 1023 personel almak için ilana çıktı