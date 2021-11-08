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Şaşkına çeviren ticari casusluk: İki dev bankayı karşı karşıya getirdi

Üst düzey bir banka, bankada üst düzey pozisyonda çalışan ve istifa edip rakip bankaya giden yöneticisinin ihanetine uğradı. İki banka karşı karşıya geldi. Banka yöneticisi Emre Kerem D., dev holdinglere ait bin 706 firmanın kredi bilgilerini alıp rakip bankaya geçti. Yönetici hakkında bankacılık kanununa muhalefetten 3 yıl hapis istendi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 08 Kasım 2021 08:28
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Şaşkına çeviren ticari casusluk: İki dev bankayı karşı karşıya getirdi

İki bankayı karşı karşıya getiren olay 2018 tarihinde gerçekleşti. Ticari casusluk vakasının merkezinde Emre Kerem D. isimli kişi vardı. Emre Kerem D. ünlü bankanın Kurumsal Bankacılık Pazarlama Yöneticisi olarak çalışıyordu. Bölümü ise, 'Plaza Kurumsal Şubesi'nden sorumlu Şube Koçluğu'ydu. Bu bölüme 2017 yılında atanmıştı. 5 Şubat 2018 tarihinde bankadan istifasını verdi. Nisan ayında, rakip bankaya benzer bir pozisyonda çalışmaya başladı. Banka, kendi içerisinde yaptığı rutin incelemelerde müşteri bilgilerini içeren 3 adet dosyanın çıktısının alındığını tespit etti. Bankanın Teftiş Kurulu Müfettişlerinin tespitlerine göre 3 adet çıktıyı alan isim rakip bankaya giden Emre Kerem D.'ydi.

İLK ÇIKTI CONTEMPORARY DAVETLİ LİSTESİ

İddiaya göre bu çıktılar arasında, bankaya ilişkin bilgiler ve çok sayıda müşteri bilgilerini içeren veriler yer alıyordu. Çıktı alınan ilk dosyanın, 'Contemporary İstanbul davetli listesi- Kurumsal 2016' isimli dosya olduğu saptandı. Dosyanın içeriğinde; 3-6 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe banka tarafından davet edilen 100 üst düzey firma yöneticisinin iletişim bilgileri bulunuyordu.

668 MÜŞTERİNİN İTHALAT BİLGİLERİNİ ALMIŞ

'Dış Ticaret- Kasım 2017' başlıklı çıktı alındığı tespit edilen ikinci dosyada ise; bankanın 8 şubesinin 2016 ve 2017 yıllarına ait toplam ithalat hacimleri ile bu şubelerin kredili olarak çalıştığı 667 müşterinin 2016-2017 yıllarına ait ithalat hacim bilgileri yer alıyordu.

BİN 706 FİRMANIN KREDİ ARŞİVİNİ ALMIŞ

Bir diğer çıktı alınan dosya olan 'Kurumsal Şube Kredili Müşteri' isimli dosyada ise; 8 şubenin kredili olarak çalıştığı, 3 dev holdingin de arasında bulunduğu 404 gruba ait bin 706 firmanın 2004-2018 yılları arasındaki tüm kredi tekliflerine ait bilgilerin yer alıyordu. Bu dosyanın ayrıntılarında, kredi tekliflerinde grupların ve grup firmaların kredi limit ve risk bilgilerinin, türlerinin, izleme kayıtlarının, takip hesaplarına ait bilgilerin, haciz kayıtlarının ve karşılıksız çek bilgileri bulunuyordu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mağdur banka şikayetçi olunca Emre Kerem D. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet etmek suçundan dava açıldı. Banka ve müşterilere ait sırları açıkladığı iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Emre Kerem D.'nin bankada görev yaptığı sırada, görevi nedeniyle öğrendiği banka ve müşteri sırrı niteliğinde bilgileri içeren dosyaların çıktısını alarak banka dışına çıkardığı vurgulandı. Emre Kerem D. ifadesinde suçlamaları reddetti.

BERAAT İSTİNAF'TAN DÖNDÜ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Emre Kerem D. beraat etti. Mağdur Banka, dosyayı İstinaf'a taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dosya üzerinde yapılan incelemede mağdur bankayı haklı bularak, eksik yargılama yapıldığı gerekçesiyle Emre Kerem D.'nin cezalandırılması talebiyle dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Dosyanın, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar ele alınması bekleniyor.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN

#iki dev banka # casusluk
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