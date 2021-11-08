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Himmet odaları bilim yuvasına döndü

Bursa'da FETÖ'nün kurduğu Orhangazi Üniversitesi el konulduktan sonra tam bir ilim yuvasına döndü. Bursa Teknik Üniversitesi'ne devredilen ve başkanlık sarayını anımsatan binanın yönetim katındaki otel odalarını aratmayan odalarda şimdi Profesörler, bilimsel çalışmalar yürütüyorlar. Himmet pazarlıklarının yapıldığı odalarda ise ofislere çevrildi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 08 Kasım 2021 08:31
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Himmet odaları bilim yuvasına döndü

Bursa Teknik Üniversitesi'ne 3 yıl önce devredilen FETÖ yapılanması olan Orhangazi Üniversitesi'nde lüks ve gizemli odalarda artık bilim için çalışmalar yürütülmeye başladı. Başkanlık saraylarını aratmayan üniversitenin yönetim katına yerleşen Orman Fakültesi'nin öğretim üyesi profesörleri bir zamanlar himmet pazarlığı yapıldığı odalarda şimdi ormanlardaki sorunları çözmek için bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Özellikle banyolarıyla lüks otel odalarını aratmayan odalarda ise yatakların yerini çalışma masaları aldı.

MİLİTAN DEĞİL BİLİM İNSANI YETİŞECEK

Dönemin FETÖ'cü valisi tarafından kamuya ait 89 dönümlük arazinin peşkeş çekildiği ve vatandaşlardan zekat adı altında toplanan himmet paralarıyla inşa edilen Orhangazi Üniversitesi'nin yerine alan Bursa Teknik Üniversitesi, 3 yılın sonunda baş döndüren bir değişimle militan yuvasını bilim yuvasına dönüştürdü. FETÖ'nün Bursa imamı ve tutuklanan eski vali Şahabettin Harput'un da makam odasının bulunduğu üniversitenin yönetim katında faaliyet gösteren Orman Fakültesi'nde projeler üretilip geleceğin orman mühendisleri yetiştiriliyor.

TÜRKİYE'NİN EN LÜKS ORMAN FAKÜLTESİ

FETÖ'den alındıktan sonra Bursa Teknik Üniversitesi'ne devredilen binanın yönetim katını yapan Orman Fakültesi, milyonlarca lira harcanarak dizayn edilen bir binaya sahip olmuş oldu. Duvardan duvara halılarla kaplı fakültede görev yapan bazı hocalar lüks otellerde dahi olmayan banyolu odalarda bilimsel çalışmalar yapıyor. Üniversite yönetimi lüks makam odaları ve toplantı salonlarını çalışma ofislerine çevirirken, bazı eşyalara kıyamadı. Bunların başında yerlere serili pahalı halı ve tavanlardaki avizeler yer alıyor.

GÖZLERİNE İNANAMADI

Orman Fakültesi'nin yer aldığını eski yönetin katını SABAH'a gezdiren Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, ilk girdiğinde gözlerine inanamadığı kapalı devre özel toplantı alanlarının dizayn edildiğini belirterek, "Üniversitenin en üst katı adeta otel konforunda dizayn edilmiş. Hanımlar ve erkekler için ayrı ayrı toplantı odalarının yanı sıra himmet toplantılarının da yapıldığı özel dizayn salonlar var. Yerelde, bölge toplantılarının yapıldığı kapalı devre bir yer olarak kullanılmış. 7 yıldızlı otelin mutfağında ne varsa burada da aynı konsept kullanılmış. İç dekorasyonların yanı sıra değerini henüz tespit ettiremediğimiz tablolar mevcut. Tıraş katı denilen üst kata her personel çıkamıyor. Kata özel şifre ve kartlarla sadece asansörlerle çıkışlar yapılıyor. Tüm bunlar için özel elektronik sistem kurulmuş. Ama bundan sonra burada himmet toplantısı değil ülkemizin menfaati için bilim toplantıları yapılacak" dedi.

TUNA ÇAM

#himmet odalaraı# bilim yuvası# döndü
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