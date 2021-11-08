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'Mahrem' anlar internete düştü! Belediye Başkanı aileyi ilçeden kovdu

ÇANKIRI'nın Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, eşi ile çektikleri özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir esnafın makam odasında düzenlediği toplantıyla ilçeyi terk etmesini istedi. Toplantıya ilçenin kanaat önderleri de katıldı. Kovulan esnaf, "Ya toplantıya gel ya seni linç edecekler" derdiği için toplantıya katıldım dedi. Kovulma toplantısının görüntüleri çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 08:53
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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde esnaflık yapan A.A. ile eşinin çektikleri mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bu olayın ardından A.A.'nın iddiasına göre ilçede fırıncılık yapan bir kişi kendileriyle görüşmek istedi. A.A., eşiyle birlikte gittiği fırıncının kendilerine 'ahlaksız teklifte' bulunduğunu söyledi.

'Muhtar, 'Gelmezsen belediye önünde seni linç edecekler' dedi'

Teklife tepki gösteren çift, karakola giderek fırıncıdan şikayetçi oldu. Bu şikayetin ardından Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın babası Hasan Lafcı ve mahalle muhtarı A.A.'nın dükkanına gitti ve kendisini iddiaya göre tehdit ederek belediye başkanının odasındaki toplantıya çağırdı.

A.A. şöyle konuştu: "Başkanın babası Hasan Lafcı ve muhtar, yanlarında iki kişi ile dükkanıma geldiler. Ben gitmek istemedim. Bana 'Gelmezsen belediye önünde seni linç edecekler' dediler. Bu şekilde gittim. Kamera görüntüleri incelenirse söylediklerim doğru çıkacak."

'İlçemiz kanaat önderlerinin ortak kararı ile...'

Belediye Başkanı Lafcı'nın odasındaki toplantının videosu da ortaya çıktı. Görüntülerde Mustafa Lafcı'nın, "İlçemizde bulunan kanaat önderlerinin çoğunluğu, buradakilerin ortak kanaati, bilerek-bilmeyerek yapılmış bu hareketin ilçemize yakışmadı. Buralarda artık sizin yaşamanızın, kalmanızın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bununla ilgili olarak da herkesin isteği en kısa zamanda Eldivan'dan başka diyarlara gitmeniz" ifadelerini kullandığı görülüyor.

'17 yaşındaki oğlum sosyal hizmetlerde kalıyor'

Toplantıdan bir süre sonra ilçeden taşınmak zorunda kalan A.A., şunları söyledi: "Yaşadıklarımızdan dolayı eşim çalıştığı iş yerine gidemiyor. 24 yaşındaki kızım da işine gidemiyor. Kızım hakkında da dedikodu çıkardılar. 17 yaşındaki oğlum sosyal hizmetlerde kalıyor. Yanımıza gelmek istemiyor. Oğlumu da etkiliyorlar. Görüntülerdeki kişiler tarafından ilçeyi terk etmemiz için baskı yapıldı."

İlçedeki işyerime de el konuldu

İlçede bulunan iş yerine de el koyulduğunu anlatan A.A., "Camları tamamen kaplanmış içerisi görünmesin diye. Kapıya da 'kapalı' yazısı yazmışlar. Malzemelerimi almak için gittim kilidi değiştirilmiş" dedi.

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